ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

"פוליגרף? לא נכון להתייחס אלינו כפושעים"

השופט דוד פוקסמן ל"שיחת היום": "ה-VAR? עשה עבודה מצוינת וגרם להרבה פחות טעויות שיפוט. כמות הפנדלים? נושא בוער גם אצלנו". וגם: השופט הרביעי

דוד פוקסמן מצביע על הנקודה הלבנה (רדאד ג'בארה)
דוד פוקסמן מצביע על הנקודה הלבנה (רדאד ג'בארה)

המשחק המרכזי בליגת העל הוא אתגר גדול עבור כל שופט, בטח כשמדובר במפגש ישיר בין שני מועדונים גדולים. זה מה שקרה אתמול (שני) כשבית”ר ירושלים ניצחה 1:2 את מכבי חיפה משער דרמטי של זיו בן שימול בדקה ה-97, אחרי שעומר אצילי כבש בפנדל וקנג’י גורה השווה זמנית. השופט דוד פוקסמן סיכם את המשחק מהזווית שלו בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE. 

איך ראית את המשחק?
“החל מהדקה ה-80 הייתה אווירה חבל על הזמן”.

איך אתה מסתכל על העונה שלך כשופט?
”לדעתי פתחתי טוב את העונה. בכללי לפעמים זה עניין של מומנטום, ואתה מצליח בהחלטות. המטרה היא להמשיך”.

דוד פוקסמן מסמן על נבדל (עמרי שטיין)דוד פוקסמן מסמן על נבדל (עמרי שטיין)

במכבי חיפה לא היו מרוצים מהשריקות הקלות לשחקנים שנפלו בסוף.
”במשחק כזה לחוץ אני מנסה להבליג ולספוג את ההערות. משחק בכזה פרופיל צריך ללכת על איזון של שמירה על ביטחון ובריאות של השחקנים. בכללי היה שיפוט חיובי”.

איך אתם כשופטים מתמודדים עם זה שיש התחזויות בדקות סיום?
”אנחנו מנסים לבוא למשחקים מוכנים. באים בצורה עניינית. הכלי הכי טוב זה לא לשרוק. אם מזהים שהשחקן עושה פעולה לא הוגנת אז לא לשרוק ואז הם יפסיקו. הקושי זה לשמור על אחידות. על זה אנחנו עובדים”.

יש כמות שיא של פנדלים.
”זה נושא בוער אצלנו. גם אצלנו לא יודעים למה יש כזאת עלייה דרמטית, אולי חידודים של הנחיות, אף אחד לא ציפה לזה. כמות האירועים היא קיצונית ומשמעותית, זה מקשה על התפקיד”.

דוד פוקסמן (רדאד גדוד פוקסמן (רדאד ג'בארה)

לא מעט אירועים הם בהתערבות של שופטי מסך. אתה חושב שזה שיפר את השופטים? או פגע בביטחון?
”ה-VAR עשה עבודה מצוינת וגרם להרבה פחות טעויות שיפוט. מי שחשב שזה יפתור הכל טעה. השחקנים אינטליגנטיים, הם יודעים להתמודד עם זה. למשל באדומים, שחקנים ישר קופצים ואומרים שפגע להם מעל השוק. זה מצריך לפתור בעיות חדשות שלא היו”.

שיפוט המסך גם הביא תופעה של מועדון שמבקש פוליגרף לשופט. איך קיבלתם את זה?
”לא רוצה להתייחס למקרה ספציפי, אבל אנחנו באים למשחק בצורה ישרה ואמינה. לא נכון להתייחס אלינו כמו לפושעים. זה מיותר ללכת לפוליגרף ולא ראוי. הכל מבוקר אצלנו. אין לנו בעיה שקבוצה כזו או אחרת תשמע מה הלך בשמע. אין לי בעיה גם שזה יפורסם. ההתנהלות היא מקצועית”.

ירדן שועה משוחח עם דוד פוקסמן (רדאד גירדן שועה משוחח עם דוד פוקסמן (רדאד ג'בארה)

מה תפקידו של השופט הרביעי? מרגיש שהוא הסדרן של המאמנים. אם קורים לו דברים מול העיניים בהמון מקרים הוא לא מסב את תשומת ליבו של השופט. תספר את ההגדרה של התפקיד.
”הוא אחראי על החילופים וניהול הספסלים. הוא גם יכול להיות שופט מחליף. הוא אחראי לעזור לשופט בניהול המשחק באזור שקרוב אליו. הוא מדבר הרבה במשחק. ברוב המקרים הוא כן מדווח את דעתו לשופט הראשי. לפעמים לשופט רביעי יש אימפקט משמעותי כי הוא בדופק נמוך”.

אתה מקבל משחקים גדולים. אתה בעונה טובה. איך אתה רואה את ההתקדמות בקריירה הבינלאומית?
”המלחמה לא הקלה עלינו. היו שנתיים שכמעט לא נסענו. לאט לאט רואים כיוון חיובי. בדיוק חזרתי ממשחק של קריסטל פאלאס והייתה חוויה טובה. מקווה שנמשיך להתקדם”.

