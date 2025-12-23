יום שלישי, 23.12.2025 שעה 13:54
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

"עבריינים במדים, אחד מהם נתן לי מכות"

רון קלמן, אוהד בית"ר, ב"שיחת היום" על מה שקרה בחיפה: "היו שוטרי יס"מ אחוזי עמוק עם מבטים בעיניים שלא ראיתי. לא באתי לקבל מכות, אני לא פושע"

|
אוהדי בית
אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

בית”ר ירושלים אמנם ניצחה אמש (שני) את מכבי חיפה 1:2, במה שסיפק רגעי אושר גדולים לקהל בצהוב-שחור שהצפין לסמי עופר. אלא שטרם שריקת הפתיחה, רבים מאוהדי הקבוצה האורחת נמחצו בכניסה לאצטדיון. אחד האוהדים, רון קלמן, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

תספר לנו מה קרה.
”הגעתי לסמי עופר, הייתי עם בן דוד שלי אוהד מכבי חיפה בחוץ, עד כאן הכל היה תקין, הוא נכנס, אני הגעתי מחוץ ליציע וראיתי כאוס, שוטרי יס”מ אחוזי עמוק, חבורה של עבריינים במדים שאחד מהם נתן לי מכות.

“היה צוואר בקבוק גדול והם טעו בחסימות, אנשים בלי כרטיס כנראה נכנסו, יש כאלה שהצליחו להיכנס רק במחצית. אני באתי להיכנס וביקשו שאזוז אחורה, לא הסכמתי והוא תפס אותי מהחולצה, עשה מה שעשה, נתן לי מרפק לצלעות שאני מרגיש עד עכשיו. לא באתי לקבל מכות, אני לא פושע”.

אוהדי בית"ר ירושלים (עמרי שטיין)אוהדי בית"ר ירושלים (עמרי שטיין)

ראית אוהדים בלי כרטיס?
”רק שמעתי על כאלה שחיפשו. זה הזוי שנכנסתי למשחק רק בדקה ה-20. לא ראיתי דבר כזה, כל אוהדי מכבי חיפה נכנסו חלק למרות שגם שם היו כאלה שהגיעו בלי כרטיסים. לחלק מהיס”מניקים היו מבטים בעיניים שאני לא ראיתי דבר כזה. היום זה בית”ר, מחר אלה קבוצות אחרות. חבל שיש אנשים שמסריחים את המדים האלה של המשטרה, יש גם שוטרים מדהימים”.

במשטרה הודיעו כי שישה חשודים נעצרו בגין הפרת סדר ותקיפת שוטרים, ואמרו על האירועים: “במהלך המשחק הגיעו מאות אוהדים ללא כרטיס, כתוצאה מכך נוצר עיכוב ודוחק בכניסות הבידוק. משטרת ישראל פעלה לוויסות תנועת הקהל ולפיזור האוהדים שהגיעו ללא כרטיס במסגרת סמכותה ובכדי למנוע הפרות סדר ופגיעה בביטחון האוהדים.

ברק יצחקי: "צריכים לנצח משחקים גם שקשה"

“כלל האוהדים שהיו עם כרטיסים נכנסו למגרש. משטרת ישראל תמשיך לפעול במקצועיות ואחריות מתוך מטרה לשמירה על שלום הציבור ולקיומו התקין של המשחק”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
