לא כוחות: הפועל ת"א הביסה את באיירן מינכן

בעוד שבמסגרת הליגה היא עדיין מושלמת עם תשעה ניצחונות בתשעה משחקים, הפועל תל אביב חזרה הערב (שלישי) לזירה האירופית לאחר ההפסד לפנאתינייקוס ושבה למסלול הניצחונות בסטייל, כאשר ניצחה 72:82 את באיירן מינכן במסגרת המחזור ה-18 של היורוליג.

החבורה של דימיטריס איטודיס הגיעה למשחק הערב מהמקום הראשון, כשאם נשווה ליריבה, המאזנים הם הפוכים. הקבוצה הישראלית עם 5:12 חיובי ובפסגה ואילו הגרמנים עם 12:5 ועמוק בתחתית. על הפרקט, פערי הרמות היו גדולים ונראה היה שכל פעם שהפועל ת”א רוצה ללחוץ על הגז, היא גם הצליחה וברחה להפרש גבוה.

אלייז’ה בראיינט, סביבו יש סאגה קטנה, הוכיח כמה הוא שחקן חשוב וכמה הוא גם גדול, כאשר הצטיין במשחק הערב עם 18 נקודות ומהרגע הראשון היה בלתי ניתן עצירה. את הרבע הראשון, סוללת הכוכבים של עופר ינאי סיימה ביתרון, 14:21. ברבע השני, האדומים גם הגדילו את ההפרש, ברחו ליתרון דו ספרתי והובילו 32:44 בירידה להפסקה.

אלייז'ה בראיינט שומר (IMAGO)

הרבע השלישי לא נפתח טוב עבור האורחת, כאשר המארחת פתחה עם 0:5 וצמצמה את ההפרש. אולם, הפועל נדלקה לאחר מכן, הבעירה מבערים, השלימה ריצת 0:16 אדירה וברחה ליתרון השיא שלה, שעמד על 23. בסיום 30 הדקות זה 46:64. הרבע האחרון נפתח עם ריצת 0:7 של איטודיס וחניכיו, המשיך עם הורדת רגל מהגז, אך מוליכת היורוליג ניצחה 72:82.

כאמור, הפועל תל אביב חזרה למסלול הניצחונות אחרי ההפסד במחזור הקודם לפנאתינייקוס, שמרה כמובן על פסגת המפעל עם עוד ניצחון חד צדדי, כאשר בעוד ארבעה ימים תפגוש את הפועל חולון בליגת ווינר סל. לאחר מכן, לאיטודיס וחניכיו מחכה מפגש גדול מול ז’לגיריס קובנה בהיכל.

קלעו להפועל ת”א: אלייז’ה בראיינט 18 נקודות ו-7 ריבאונדים, דן אוטורו 16 נק’ ו-7 ריב’, אנטוניו בלייקני (7 ריב’) וכריס ג’ונס 12 נק’ כל אחד, ים מדר 7 נק’, טיילר אניס, טאי אודיאסי וג’ונתן מוטלי 4 נק’, תומר גינת 3 נק’ ואיש וויינרייט 2 נק’.

קלעו לבאיירן מינכן: אנדראס אובסט 18 נק’, דייויד מקורמאק 12 נק’, איסיאה מייק 11 נק’ ו-5 ריב’, ולדימיר לוצ’יץ’ 9 נק’, אוסקר דה סילבה 8 נק’, סטפן יוביץ’ 5 נק’, וויינן גבריאל 4 נק’, ג’וסטיניאן יסוף 3 נק’ וג’וסטוס הולאץ 2 נק’.

רבע ראשון: 14:21 להפועל ת”א

חמיישית באיירן מינכן: אוסקר דה סילבה, ולדימיר לוצ’יץ’, סטפן יוביץ’, אנדראס אובסט ויואהנס וויגטמאן.

חמישיית הפועל ת”א: ים מדר, קולין מלקולם, אלייז’ה בראיינט, איש וויינרייט וג’ונתן מוטלי.

# 10:00-05:00: החבורה של איטודיס פתחה טוב עם ריצת 0:7, כשכמובן בשתי הדקות האלו גם עצרה את המארחת, דה סילבה קלע ארבע ראשונות לגרמנים ואובסט עם שתיים, בראיינט השיב עם ארבע משלו וזה 6:11 להפועל.

# 05:00-00:00: האדומים המשיכו להיראות טוב והשלימו ריצה נוספת, הפעם של 4:10 וברח וליתרון דו ספרתי, 10:21. אולם, אז גבריאל קלע ארבע נקודות והוריד את ההפרש בסוף הרבע.

קולין מלקולם (הפועל תל אביב)

רבע שני: 32:44 להפועל ת”א

# 10:00-05:00: ג’וסטיניאן צלף שלשה, בעצם השלים ריצת 0:7 וצמצם את ההפרש לארבע בלבד, אך אז החבורה של איטודיס התעשתה, ענתה עם 0:8 משלה וברחה שוב לדו ספרתי, מייק רק קלע שתי נקודות, 19:29 להפועל.

# 05:00-00:00: את שתי הדקות הראשונות דוווקא באיירן הובילה עם ריצת 1:7 וצמצמה עד ארבע הפרש בלבד, אך אז בראיינט ואוטורו השלימו 0:9 משלהם והחזירו שוב לדו ספרתי, 26:39. הקבוצות החליפו סלים וזה 32:44 להפועל בירידה להפסקה.

ים מדר מול סטפן יוביץ' (IMAGO)

רבע שלישי: 46:64 להפועל ת”א

# 10:00-05:00: הגרמנים פתחו טוב יותר את הרבע עם ריצת 0:7, מדר הגיב בתווך עם שתי נקודות, 39:46 להפועל. לאחר מכן, הקבוצה הישראלית שוב הגיבה עם 0:7 וברחה ליתרון דו ספרתי שוב, 39:53.

# 05:00-00:00: החבורה של איטודיס השלימה 0:9 אדיר ובעצם סה”כ עם 0:16 גדול ברחה ליתרון השיא שלה, 39:62. הגרמנים הגיבו עם 0:7 משלהם וצמצמו מעט את ההפרש, אודיאסי הלך לקו, דייק פעמיים וחתם את הרבע.

ים מדר בורח (IMAGO)

רבע רביעי: 72:82 להפועל ת”א

# 10:00-05:00: החבורה של איטודיס פתחה עם ריצת 2:10 וברחה ליתרון השיא שלה, 50:74, הגרמנים צמצמו מעט וזה 54:74 להפועל תל אביב אחרי חמש דקות של רבע אחרון.

# 05:00-00:00: חמש הדקות האחרונות היו גארבג’ טיים ארוך, איטודיס הכניס את גיא פלטין, אודיאסי ותומר גינת. הגרמנים ניצלו את הרפיון ההגנתי בשביל לצמק את ההפרש, אך הפועל ת”א שמרה על היתרון וניצחה 72:82.