ליגה אנגלית 25-26
3910-3117ארסנל1
3716-4117מנצ'סטר סיטי2
3618-2717אסטון וילה3
2917-2917צ'לסי4
2925-2817ליברפול5
2717-1917סנדרלנד6
2628-3117מנצ'סטר יונייטד7
2619-2117קריסטל פאלאס8
2423-2517ברייטון9
2420-1817אברטון10
2322-2317ניוקאסל11
2325-2417ברנטפורד12
2326-2417פולהאם13
2223-2617טוטנהאם14
2229-2617בורנמות'15
1931-2417לידס16
1826-1717נוטינגהאם פורסט17
1335-1917ווסטהאם18
1134-1917ברנלי19
237-917וולבס20

מחמאות לסלאח: בגלל זה הוא שווה 100 מיליון

שחקנה של ליברפול, ששמו הוזכר לאחרונה בהקשר שלילי, הבקיע שער ניצחון דרמטי למצרים נגד זימבבואה ב-1:2 בפתיחת אל' אפריקה והוחמא ממאמן המפסידה

|
מוחמד סלאח מבקיע (IMAGO)
מוחמד סלאח מבקיע (IMAGO)

השם של מוחמד סלאח הוזכר בזמן האחרון בעיקר בהקשר שלילי. אחרי סערת ליברפול, בו הוא אמר כי המועדון: “זורק אותו מתחת לאוטובוס”, הכוכב חבר לנבחרתו, מצרים, וניצח לה אתמול (שני) את משחק הבכורה שלה באליפות אפריקה נגד זימבבואה עם 1:2 בתוספת הזמן.

כאמור, הכנף הימני היה בעין הסערה אצל אלופת אנגליה, כאשר סופסל מספר פעמים, יצא בראיון שערורייתי, בו הוא גם טען כי לו ולמאמנו, ארנה סלוט, אין שום קשר מקצועי, מה שהוביל בעצם להשארתו מחוץ לסגל נגד אינטר בליגת האלופות.

העניין הזה כבר נפתר, לפחות לבינתיים, וליברפול תחסר את מי שעדיין הכוכב הכי גדול שלה, פוטנציאלית אפילו עד סוף חודש ינואר, אם מצרים תלך עד הסוף בטורניר.

ארנה סלוט ומוחמד סלאח (IMAGO)ארנה סלוט ומוחמד סלאח (IMAGO)

השער של סלאח אתמול היה השמיני שלו באליפות אפריקה, כשיש רק שני מצרים שמקדימים אותו: חסן אל שזלי (12) וחוסם חסן (11).  מריו מריניקה, מאמן המפסידה, אמר אחרי המשחק: “בגלל זה הוא שווה 100 מיליון”. 

