בזכות השער: חוזהו של עומר אצילי הוארך בשנה

עומר אצילי ימשיך בבית"ר ירושלים גם בעונה הבאה. חוזהו ל-2026/27 מומש אמש (שני) בזכות השער שכבש בניצחון הדרמטי 1:2 על מכבי חיפה באצטדיון סמי עופר, זאת בהתאם לסעיף בחוזה שעליו הוא חתום בבירה.

בית"ר החזיקה באופציה להארכת חוזהו של אצילי לעוד עונה בסוף העונה ובמקביל החזיקה בסעיף מימוש המותנה בכמות השערים והבישולים של אצילי בכל המסגרות. השער שכבש מול חיפה היה ה-18 שבו מעורב הכוכב העונה ובכך הוא הגיע ליעד.

אצילי עומד העונה על 12 שערים ושישה בישולים בכל המסגרות: בליגה יש לו שבעה שערים וארבעה בישולים, בגביע הטוטו שני שערים ובישול, ובמוקדמות הקונפרנס ליג שלושה שערים ובישול.

עומר אצילי (עמרי שטיין)

במשחק עצמו אצילי העלה את בית"ר ליתרון עם פנדל בדקה ה-79. קנג’י גורה השווה (83), אבל זיו בן שימול – אקס אחר של חיפה – הכריע את המשחק עמוק בתוך תוספת הזמן: בדקה ה-87.

כזכור, אצילי שיחק במחלקת הנוער בהפועל ראשון לציון, ממנה הגיע לבית"ר. בהמשך הוא יצא לגרנאדה הספרדית, חזר לשחק במכבי ת"א, יצא שוב לחו"ל (אפואל ניקוסיה), חזר למכבי חיפה ושיחק בהמשך באל עין ובאומוניה ניקוסיה. בינואר הוא כבר היה על סף חתימה אצל הירוקים, אבל חזר בו ברגע האחרון ובחר לחזור לבית"ר.