יום שלישי, 23.12.2025 שעה 10:54
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

בזכות השער: חוזהו של עומר אצילי הוארך בשנה

אחרי שכבש ב-1:2 על מכבי חיפה, כוכב בית"ר י-ם הגיע למעורבות ב-18 שערים מתחילת העונה (12 כבש ו-6 בישול). בהתאם לסעיף בחוזה שלו, ההסכם הוארך

|
עומר אצילי חוגג (רדאד ג'בארה)
עומר אצילי חוגג (רדאד ג'בארה)

עומר אצילי ימשיך בבית"ר ירושלים גם בעונה הבאה. חוזהו ל-2026/27 מומש אמש (שני) בזכות השער שכבש בניצחון הדרמטי 1:2 על מכבי חיפה באצטדיון סמי עופר, זאת בהתאם לסעיף בחוזה שעליו הוא חתום בבירה.

בית"ר החזיקה באופציה להארכת חוזהו של אצילי לעוד עונה בסוף העונה ובמקביל החזיקה בסעיף מימוש המותנה בכמות השערים והבישולים של אצילי בכל המסגרות. השער שכבש מול חיפה היה ה-18 שבו מעורב הכוכב העונה ובכך הוא הגיע ליעד.

אצילי עומד העונה על 12 שערים ושישה בישולים בכל המסגרות: בליגה יש לו שבעה שערים וארבעה בישולים, בגביע הטוטו שני שערים ובישול, ובמוקדמות הקונפרנס ליג שלושה שערים ובישול.

עומר אצילי (עמרי שטיין)עומר אצילי (עמרי שטיין)

במשחק עצמו אצילי העלה את בית"ר ליתרון עם פנדל בדקה ה-79. קנג’י גורה השווה (83), אבל זיו בן שימול – אקס אחר של חיפה – הכריע את המשחק עמוק בתוך תוספת הזמן: בדקה ה-87.

ברק יצחקי: "צריכים לנצח משחקים גם כשקשה"

כזכור, אצילי שיחק במחלקת הנוער בהפועל ראשון לציון, ממנה הגיע לבית"ר. בהמשך הוא יצא לגרנאדה הספרדית, חזר לשחק במכבי ת"א, יצא שוב לחו"ל (אפואל ניקוסיה), חזר למכבי חיפה ושיחק בהמשך באל עין ובאומוניה ניקוסיה. בינואר הוא כבר היה על סף חתימה אצל הירוקים, אבל חזר בו ברגע האחרון ובחר לחזור לבית"ר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןלאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהביתנגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */