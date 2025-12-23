יום שלישי, 23.12.2025 שעה 11:09
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
3519-3716מכבי פ"ת1
3214-2716מכבי הרצליה2
2816-2016הפועל כפ"ס3
2517-2316הפועל ראשל"צ4
2421-2516מ.ס כפר קאסם5
2424-2616הפועל כפר שלם6
2221-2316הפועל ר"ג7
2221-2316מ.ס קריית ים8
2119-2016הפועל עכו9
2027-2316עירוני מודיעין10
1824-1516הפועל רעננה11
1628-1516הפועל עפולה12
1521-1916הפועל חדרה13
1535-2716מכבי יפו14
1526-1516בני יהודה15
1323-1816הפועל נוף הגליל16

עוד רכש: תומאס רוזיץ' יחתום היום במכבי פ"ת

כפי שפורסם ב-ONE, החלוץ היהודי ארגנטינאי יצטרף. בקבוצה מודים אחרי כפר שלם: "לא הורגים משחקים". הינדי ו-והבה ייעדרו מכפ"ס. וגם: מעבר אלטורי

|
נועם שוהם (רועי כפיר)
נועם שוהם (רועי כפיר)

במכבי פתח תקווה יצאו שבעי רצון מהיכולת בניצחון אמש (שני) 1:2 על הפועל כפר שלם, 3 נקודות שביססו את מקומה של הקבוצה במקום הראשון בטבלת הליגה הלאומית. אך למרות התוצאה, המשחק גרר לא מעט דפיקות לב.

"אנחנו משחקים טוב, אבל לא מצליחים להרוג משחקים", אמרו במועדון, שם שמחו בשביל הקשר לירן חזן, שהוכיח שוב כמה פוטנציאל טמון בו וכבש שער פחות מחצי דקה מאז כניסתו. השחקן הצעיר ירד לספסל בשני המשחקים האחרונים, בעיקר כדי להוריד ממנו לחץ וייתכן וישוב ל-11 במחזור הבא.

הבשורה הפחות טובה מגיעה מכיוונם של צמד הבלמים מוחמד הינדי ובן והבה: השניים צברו אמש את הכרטיס הצהוב החמישי שלהם וייעדרו ממשחק הצמרת בסוף השבוע הבא מול הפועל כפ"ס. איתן טיבי יערוך הופעת בכורה בהרכב והמאמן נועם שוהם יחליט מי מבין הדר פוקס או עידו כהן, שיודע לשחק בעמדת הבלם, יפתחו לצידו.

מוחמד הינדי (חגי מיכאלי)מוחמד הינדי (חגי מיכאלי)

בנושא אחר, כפי שפורסם ב-ONE, במועדון צפויים לרשום חיזוק שני בחודש האחרון: החלוץ היהודי ארגנטינאי, תומאס רוזיץ', שמתאמן עם הקבוצה בשבוע האחרון והותיר רושם חיובי, יחתום היום במועדון במטרה לחזק את החלק הקדמי עד תום העונה. השחקן, שיחק לאחרונה בקומוניקאסיונס מהליגה השנייה במולדתו, אך זו אישרה לו להגיע לישראל.

לצד מי שמגיע, יש את אלו עשויים לעזוב: אמיר אלטורי, שלא זוכה לדקות משחק רבות בתקופה האחרונה, מבוקש ע"י המועמדת לעלייה הפועל ראשל"צ, כאשר ההערכה היא שבחלון ההעברות הקרוב הוא יחתום בקבוצה של דוד מארטן.

