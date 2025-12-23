פגישה חיובית בין הפועל חיפה לבין העירייה

אחרי לא מעט טענות על תקציב, יחידות אימון וכדומה שהיו מנת חלקה של הפועל חיפה נגד עיריית חיפה, התקיימה אתמול (שני) פגישה בין הצדדים ממנה עולה שהעירייה תירתם ככל שתוכל כדי לעזור למועדון במספר תחומים - כולל סיוע למחלקת הנוער. את הצד של הפועל חיפה ייצג המנכ"ל איתי רק.

בהודעה שהוציא חבר מועצת העיר ומחזיק תיק הספורט, צביקה ברבי, נכתב: "קיימתי פגישת עבודה חשובה ומעמיקה עם מנכ״ל הפועל חיפה, איתי, ועם מנשה לוי, מנהל מחלקת הנוער של הפועל חיפה. בפגישה השתתף גם מנהל אגף רשות הספורט, ניר שאול.

"במהלך הפגישה עסקנו בקידום ובפיתוח המועדון, תוך הסתכלות רחבה וארוכת טווח, ודנו בין היתר בנושאים הבאים: הקמה והרחבה של יחידות אימון, קידום קבוצת ליגת הבנות, חיזוק מחלקת הנוער ובניית תוכנית עבודה מסודרת לשנה הקרובה שכוללת הגדרת יעדים ומטרות ברורות לקבוצות".

מנכ"ל הפועל חיפה, איתי רק (עמרי שטיין)

עוד הוסיף ברבי: "הפגישה התנהלה באווירה מקצועית, עניינית ועם מחויבות אמיתית לעשייה, לפיתוח הספורט ולטיפוח הדור הצעיר. תודה גדולה לאיתי ולמנשה על עבודת קודש, הובלה ערכית והשקעה יומיומית שאינה מובנת מאליה. כל ליווי, תמיכה וסיוע שיידרשו – יקבלו ממני ומכל הגורמים הרלוונטיים, בצורה מלאה ומקצועית".

יואב כץ הגיב: "הייתה פגישה עם העירייה ואנחנו מקווים שזה מתקדם לכיוון הנכון". על ההיערכות לקראת ינואר אמר: "אנחנו קרובים להחתים שחקן זר ובימים הקרובים ננסה לסגור סופית את העניין".