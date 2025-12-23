יום שלישי, 23.12.2025 שעה 10:53
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

פגישה חיובית בין הפועל חיפה לבין העירייה

יוצאים לדרך חדשה - מחזיק תיק הספורט, צביקה ברבי: "כל סיוע שיידרשו, יקבלו ממני". יואב כץ: "מקווים שזה מתקדם לכיוון הנכון. ינואר? קרובים לרכש"

|
שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)
שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)

אחרי לא מעט טענות על תקציב, יחידות אימון וכדומה שהיו מנת חלקה של הפועל חיפה נגד עיריית חיפה, התקיימה אתמול (שני) פגישה בין הצדדים ממנה עולה שהעירייה תירתם ככל שתוכל כדי לעזור למועדון במספר תחומים - כולל סיוע למחלקת הנוער. את הצד של הפועל חיפה ייצג המנכ"ל איתי רק.

בהודעה שהוציא חבר מועצת העיר ומחזיק תיק הספורט, צביקה ברבי, נכתב: "קיימתי פגישת עבודה חשובה ומעמיקה עם מנכ״ל הפועל חיפה, איתי, ועם מנשה לוי, מנהל מחלקת הנוער של הפועל חיפה. בפגישה השתתף גם מנהל אגף רשות הספורט, ניר שאול.

"במהלך הפגישה עסקנו בקידום ובפיתוח המועדון, תוך הסתכלות רחבה וארוכת טווח, ודנו בין היתר בנושאים הבאים: הקמה והרחבה של יחידות אימון, קידום קבוצת ליגת הבנות, חיזוק מחלקת הנוער ובניית תוכנית עבודה מסודרת לשנה הקרובה שכוללת הגדרת יעדים ומטרות ברורות לקבוצות".

מנכ"ל הפועל חיפה, איתי רק (עמרי שטיין)מנכ"ל הפועל חיפה, איתי רק (עמרי שטיין)

עוד הוסיף ברבי: "הפגישה התנהלה באווירה מקצועית, עניינית ועם מחויבות אמיתית לעשייה, לפיתוח הספורט ולטיפוח הדור הצעיר. תודה גדולה לאיתי ולמנשה על עבודת קודש, הובלה ערכית והשקעה יומיומית שאינה מובנת מאליה. כל ליווי, תמיכה וסיוע שיידרשו – יקבלו ממני ומכל הגורמים הרלוונטיים, בצורה מלאה ומקצועית".

יואב כץ הגיב: "הייתה פגישה עם העירייה ואנחנו מקווים שזה מתקדם לכיוון הנכון". על ההיערכות לקראת ינואר אמר: "אנחנו קרובים להחתים שחקן זר ובימים הקרובים ננסה לסגור סופית את העניין".

