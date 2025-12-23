יום שלישי, 23.12.2025 שעה 11:07
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

שנת גאולה: ריאל מדריד רוצה לעשות "ברצלונה"

2025 לא האירה לבלאנקוס פנים, כשהיכולת שלהם לא נראית טובה והם מפגרים מאחורי הקטלונים, אך דווקא כשהם מסתכלים עליהם, הם רואים הזדמנות להתאוששות

|
צ'אבי אלונסו וקיליאן אמבפה (IMAGO)
צ'אבי אלונסו וקיליאן אמבפה (IMAGO)

ריאל מדריד ניצחה 0:2 ביום שבת האחרון נגד סביליה, אבל מה שתפס את מרכז תשומת הלב היה שריקות הבוז בסנטיאגו ברנבאו, כאשר המוקד היה ויניסיוס. למרות 3 הנקודות, הבלאנקוס נראו מבולבלים ולא הראו סימני שיפור ביכולת.

הסגל של ריאל יודע שאם ימשיך לשחק כך הוא לא יגיע לשום דבר העונה. כך הרגישו רוב חברי ההרכב לאחר הניצחון על סביליה. טיבו קורטואה היה ברור: “אנחנו צריכים לשפר את הכדורגל שלנו, אנחנו יודעים. עכשיו הכי חשוב לנצח, אבל ב-2026 חייבים להשתפר”.

צ’אבי אלונסו בעצם מתמודד עם מה שהאנזי פליק עבר בשנה שעברה. במשחק האחרון לפני פגרת חג המולד של 2024/25, ברצלונה נכנעה בביתה 2:1 לאתלטיקו מדריד והייתה בפער 8 נקודות מהבלאנקוס. אך עם החזרה מהחג, הכל השתנה. הקטלונים הביסו את ריאל מדריד בסופרקופה וכולנו זוכרים איך זה נגמר.

לאמין ימאל ושחקני ברצלונה חוגגים (רויטרס)לאמין ימאל ושחקני ברצלונה חוגגים (רויטרס)

המסקנה של הלבנים היא שאם בארסה הצליחה, גם הם יכולים לעשות זאת. הסופרקופה שתערך בינואר תהיה המדד האולטימטיבי. זכייה בה, כשהיא כוללת ניצחון על אתלטיקו של דייגו סימאונה ופוטנציאלית הנפה על ברצלונה בגמר, ייתן דחיפה מבחינתם להמשיך להיאבק על הכל, בתקווה ש-2026 תאיר להם פנים יותר מהשנה שקדמה לה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןלאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהביתנגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */