יום שלישי, 23.12.2025 שעה 11:09
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
3910-3117ארסנל1
3716-4117מנצ'סטר סיטי2
3618-2717אסטון וילה3
2917-2917צ'לסי4
2925-2817ליברפול5
2717-1917סנדרלנד6
2628-3117מנצ'סטר יונייטד7
2619-2117קריסטל פאלאס8
2423-2517ברייטון9
2420-1817אברטון10
2322-2317ניוקאסל11
2325-2417ברנטפורד12
2326-2417פולהאם13
2223-2617טוטנהאם14
2229-2617בורנמות'15
1931-2417לידס16
1826-1717נוטינגהאם פורסט17
1335-1917ווסטהאם18
1134-1917ברנלי19
237-917וולבס20

"פליק רוצה רכש", גוהי המועמד המוביל לקיץ

דיווח: אחרי פציעת כריסטנסן, בבארסה האיצו את החיפושים אחר בלם לינואר. בנוסף, האנגלי שמסיים חוזה בפאלאס בסוף העונה, הוא הפייבוריט של דקו לקיץ

|
מארק גוהי (IMAGO)
מארק גוהי (IMAGO)

ברצלונה סובלת העונה ממכת פציעות רצינית שהשביתה שחקנים רבים. נדמה שבכל פעם שהאנזי פליק מקבל בחזרה שחקן שמחלים, אחד אחר נפצע והמאמן צריך להתמודד על בסיס כמעט שבועי עם שינויים כפויים כאלה ואחרים. דווקא כשנראה היה שהכל עומד להתייצב, הגיעה הפציעה האחרונה של אנדראס כריסטנסן, שיושבת לארבעה חודשים, מה שמעלה את אופציית הרכש.

“פליק רוצה רכש", נכתב על שער עיתון ‘ספורט’ הקטלוני הבוקר (שלישי). לפי הדיווח, המאמן מעוניין בבלם שיצטרף לסגל בעקבות הפציעה של כריסטנסן, אם כי כרגע דקו לא השתכנע מהאופציות בשוק. המנהל ההספורטיבי ימשיך לבחון אפשרויות לחיזוק ההגנה לינואר.

בינתיים, דקו שם עין על חיזוק משמעותי להגנה בקיץ הקרוב ולפי ‘ספורט’, הפייבוריט שלו הוא בלם קריסטל פאלאס, מארק גוהי. המנהל הספורטיבי החליט להחתים בלם ברמה גבוהה לקראת העונה הבאה במטרה למלא את החלל הגדול שהותיר איניגו מרטינס.

אנדראס כריסטנסן (IMAGO)אנדראס כריסטנסן (IMAGO)

בבארסה שמו עין על ניקו שלוטרבק מבורוסיה דורטמונד וגם על פאו טורס מאסטון וילה, אבל גוהי הוא הרכש המועדף על דקו. מדובר לא רק בפן המקצועי, אלא גם בגלל שחוזהו מסתיים בקיץ והוא עדיין לא האריך אותו.

לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית

עם זאת, צריך לזכור שבקיץ ייערך המונדיאל שיכול להקפיץ את הדרישות שלו במקרה של טורניר טוב עם נבחרת אנגליה. כבר עכשיו גוהי מעורר עניין רב בקרב לא מעט קבוצות, בהן ליברפול, מנצ’סטר סיטי, באיירן מינכן וריאל מדריד.

הוספת תגובה



