"אבדיה נלחם ביום הרע שלו כדי לספק מספרים"

פורטלנד ודני אבדיה הפסידו הבוקר (שלישי) 110:102 לדטרויט פיסטונס, כשהכוכב הישראלי סיים עם 18 נקודות, תשעה אסיסטים ושמונה ריבאונדים. למעשה, אחרי שלושה משחקים בהם קלע 24 נקודות או יותר, הוא נעצר בערב קליעה לא קל עבורו.

ב’אורגון לייב’ נכתב על הישראלי: “דני אבדיה פלרטט עם טריפל-דאבל נוסף, אבל זה לא היה מספיק כדי לגבור על הקבוצה הטובה ביותר במזרח”. הפעם האחרונה בה סיים עם טריפל-דאבל היה בהפסד 123:115 לאוקלהומה, שם רשם 31 נקודות, 19 ריבאונדים ו-10 אסיסטים.

“אבדיה התקשה לקלוע מהשדה רוב המשחק”, הוסיפו ב’אורגון לייב’, והמשיכו: “כשהוא קולע רק 4 מ-12, כולל 1 מ-4 מהשלוש, והוא קלע רק 9 מ-15 זריקות חופשיות, שכללו שלוש החטאות קריטיות ברבע האחרון. אבל הוא נלחם ביום הקליעה הרע שלו כדי לספק את המספרים שלו”.