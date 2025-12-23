יום שלישי, 23.12.2025 שעה 09:21
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

לאמין ימאל חשף למה לא יכולה להיות לו חברה

צפו: כוכב ברצלונה השיק את ערוץ היוטיוב שלו עם סיור בביתו, בו סיפר על מנהג ביזארי והוסיף: "אני אוהב רק ריח של וניל". ואיפה הפרסים מהאלופות?

|
לאמין ימאל בביתו (צילום מסך)
לאמין ימאל בביתו (צילום מסך)

לאמין ימאל ניצל את פגרת חג המולד כדי להשיק ערוץ יוטיוב חדש ופתח אותו בסרטון אישי במיוחד. כוכב ברצלונה הצעיר העלה וידאו שבו הוא עורך סיור בביתו ומציג אותו לפרטי פרטים, כולל הצדדים הפחות זוהרים של החיים מחוץ למגרש.

מדובר בדירתו הקודמת של לאמין ימאל, ובמהלך הסרטון ניכרים אי סדר וארגזים שמעידים על מעבר דירה קרוב בזמן הצילום. במסגרת הסיור ניתן לראות את כל התארים האישיים שצבר בביתו, אך לא פחות מכך - גם הצצה לאופי ולהרגלים האישיים של אחד הכישרונות הגדולים בכדורגל העולמי.

בין הגילויים המסקרנים, מספר 10 של ברצלונה סיפר: “אני אוהב רק ריח של וניל, כל מה שיש בבית שלי חייב להיות עם ריח של וניל”. בהמשך שיתף בהרגל יוצא דופן נוסף: “אני תמיד מנסה ללכת לישון מוקדם כדי להתעורר באמצע הלילה ולאכול עוגיות, זה הדבר שאני הכי אוהב. זה התכנון המועדף עליי – בגלל זה אני לא יכול שתהיה לי חברה, כי אני קם באמצע הלילה”.

לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית

בסרטון נראים גם פריטי אופנה רבים, בגדים, אביזרים, מתנות וחפצים אישיים, אך לאמין ימאל מבהיר שלא הכול מרוכז במקום אחד: “לא כל הדברים שלי כאן, יש לי גם חפצים בבית של אבא שלי ושל אמא שלי”.

בווידאו נראה לאמין ימאל מצביע על פרס השחקן המצטיין בליגת האלופות: “יש אחד פה, אחד בבית של אמא שלי ואחד בבית של סבתא שלי. בכנות הייתי רוצה את כולם כאן, אבל אני לא הבוס".

