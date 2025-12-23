לאמין ימאל חשף למה לא יכולה להיות לו חברה

לאמין ימאל ניצל את פגרת חג המולד כדי להשיק ערוץ יוטיוב חדש ופתח אותו בסרטון אישי במיוחד. כוכב ברצלונה הצעיר העלה וידאו שבו הוא עורך סיור בביתו ומציג אותו לפרטי פרטים, כולל הצדדים הפחות זוהרים של החיים מחוץ למגרש.

מדובר בדירתו הקודמת של לאמין ימאל, ובמהלך הסרטון ניכרים אי סדר וארגזים שמעידים על מעבר דירה קרוב בזמן הצילום. במסגרת הסיור ניתן לראות את כל התארים האישיים שצבר בביתו, אך לא פחות מכך - גם הצצה לאופי ולהרגלים האישיים של אחד הכישרונות הגדולים בכדורגל העולמי.

בין הגילויים המסקרנים, מספר 10 של ברצלונה סיפר: “אני אוהב רק ריח של וניל, כל מה שיש בבית שלי חייב להיות עם ריח של וניל”. בהמשך שיתף בהרגל יוצא דופן נוסף: “אני תמיד מנסה ללכת לישון מוקדם כדי להתעורר באמצע הלילה ולאכול עוגיות, זה הדבר שאני הכי אוהב. זה התכנון המועדף עליי – בגלל זה אני לא יכול שתהיה לי חברה, כי אני קם באמצע הלילה”.

לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית

בסרטון נראים גם פריטי אופנה רבים, בגדים, אביזרים, מתנות וחפצים אישיים, אך לאמין ימאל מבהיר שלא הכול מרוכז במקום אחד: “לא כל הדברים שלי כאן, יש לי גם חפצים בבית של אבא שלי ושל אמא שלי”.

בווידאו נראה לאמין ימאל מצביע על פרס השחקן המצטיין בליגת האלופות: “יש אחד פה, אחד בבית של אמא שלי ואחד בבית של סבתא שלי. בכנות הייתי רוצה את כולם כאן, אבל אני לא הבוס".