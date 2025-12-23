יום שלישי, 23.12.2025 שעה 09:22
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

סגור: אנדריק יעבור בהשאלה לליון ב-1 בינואר

דיווח: לאחר סאגה שנמשכה מספר חודשים, החלוץ בן ה-19 שהתקשה לקבל דקות מאלונסו בריאל, יעבור לצרפת עד יוני וישחק תחת פונסקה במטרה להגיע למונדיאל

|
אנדריק (IMAGO)
אנדריק (IMAGO)

לאחר סאגה שנמשכה מספר חודשים, אולימפיק ליון וריאל מדריד הגיעו אתמול (שני) להסכם על השאלתו של אנדריק, שהגיע לבירת ספרד בקול תרועה, אך הוא מתקשה לקבל דקות והזדמנויות מצ’אבי אלונסו. לפיכך הברזילאי יעבור לצרפת כבר ב-1 בינואר וישחק בחזית ההתקפה של קבוצתו של פאולו פונסקה עד יוני, כך דווח ב’ל’אקיפ’ הצרפתי.

החלוץ בן ה-19 של ריאל מדריד (14 הופעות, 3 שערים) כבר נתן את מילתו להנהלת ליון לפני כמעט חודשיים, אבל כעת העסקה נסגרה. העסקה מוערכת בכמיליון אירו והמועדון הצרפתי יכסה מחצית משכרו של השחקן בששת החודשים הקרובים. החלוץ החדש של ליון שילבש את הספרה 9, יצטרף בהשאלה ישירה ללא אופציית רכישה.

החתימה טרם התרחשה, אך היא צפויה להתרחש תוך 48 שעות. לאחר שהתקשה להשיג דקות משחק העונה, אנדריק מקווה להחיות את הקריירה שלו בליגה הצרפתית על מנת שיזומן לסגל של נבחרת ברזיל על ​​ידי קרלו אנצ'לוטי לקראת מונדיאל 2026.

אנדריק, התקשה לקבל הזדמנויות בריאל (IMAGO)אנדריק, התקשה לקבל הזדמנויות בריאל (IMAGO)
ענק: אמבפה השתווה לרונאלדו ב-0:2 של ריאל

אנדריק צפוי להיות בליון באימון ביום שני, 29 בדצמבר, אך העברתו לא תהיה רשמית עד לפתיחת חלון ההעברות של החורף ב-1 בינואר. מצב זה כרגע מקשה על הכללת החלוץ בסגל למשחק מול מונאקו בשבת ב-3 בינואר. עם זאת, ליון עובדת על מציאת פתרון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
