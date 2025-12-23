סגור: אנדריק יעבור בהשאלה לליון ב-1 בינואר

לאחר סאגה שנמשכה מספר חודשים, אולימפיק ליון וריאל מדריד הגיעו אתמול (שני) להסכם על השאלתו של אנדריק, שהגיע לבירת ספרד בקול תרועה, אך הוא מתקשה לקבל דקות והזדמנויות מצ’אבי אלונסו. לפיכך הברזילאי יעבור לצרפת כבר ב-1 בינואר וישחק בחזית ההתקפה של קבוצתו של פאולו פונסקה עד יוני, כך דווח ב’ל’אקיפ’ הצרפתי.

החלוץ בן ה-19 של ריאל מדריד (14 הופעות, 3 שערים) כבר נתן את מילתו להנהלת ליון לפני כמעט חודשיים, אבל כעת העסקה נסגרה. העסקה מוערכת בכמיליון אירו והמועדון הצרפתי יכסה מחצית משכרו של השחקן בששת החודשים הקרובים. החלוץ החדש של ליון שילבש את הספרה 9, יצטרף בהשאלה ישירה ללא אופציית רכישה.

החתימה טרם התרחשה, אך היא צפויה להתרחש תוך 48 שעות. לאחר שהתקשה להשיג דקות משחק העונה, אנדריק מקווה להחיות את הקריירה שלו בליגה הצרפתית על מנת שיזומן לסגל של נבחרת ברזיל על ​​ידי קרלו אנצ'לוטי לקראת מונדיאל 2026.

אנדריק, התקשה לקבל הזדמנויות בריאל (IMAGO)

אנדריק צפוי להיות בליון באימון ביום שני, 29 בדצמבר, אך העברתו לא תהיה רשמית עד לפתיחת חלון ההעברות של החורף ב-1 בינואר. מצב זה כרגע מקשה על הכללת החלוץ בסגל למשחק מול מונאקו בשבת ב-3 בינואר. עם זאת, ליון עובדת על מציאת פתרון.