כבוד: אבדיה היה מועמד לשחקן השבוע במערב

דני אבדיה רושם עונה אדירה ב-NBA כשאפשר לומר שהוא הפך לפני הפרנצ’ייז של הפורטלנד טרייל בלייזרס. הבוקר (שלישי), אמנם הוא הפסיד יחד עם קבוצתו 110:102 לדטרויט פיסטונס, אבל שתי ההופעות הטובות שקדמו השבוע, העמידו אותו כאופציה להיבחר לשחקן השבוע במערב בפעם השנייה העונה.

במהלך שתי ההופעות הללו, הצליח אבדיה לקלוע בממוצע 29.5 נקודות למשחק ב-48.6% דיוק, להוסיף שמונה אסיסטים, שישה ריבאונדים וחטיפה אחד, כשהוא המוביל בשני הניצחונות הצמודים על הסקרמנטו קינגס. לא רק הוא היה מועמד מהבלייזרס, שכן גם חברו שיידון שארפ התחרה על התואר.

בסופו של דבר, מי שזכה בפרס היה ג’ארן ג’קסון ג’וניור, פורוורד הממפיס גריזליס. יחד עם השלושה התחרו גם רודי גובר ואנתוני אדווארדס ממינסוטה, קייונטה ג’ורג’ מיוטה וצמד הכוכבים הגדול של הליגה, שיי גילג’ס אלכסנדר מאוקלהומה וניקולה יוקיץ’ מדנבר.