 מזרח 
84%2801-297725דטרויט פיסטונס
68%2462-261722ניו יורק ניקס
65%2647-272723פילדלפיה 76'
64%2731-292325בוסטון סלטיקס
54%3059-308826קליבלנד קאבלירס
52%2850-284525טורונטו ראפטורס
50%3106-309026אטלנטה הוקס
50%2842-287124מיאמי היט
50%2928-287824שיקגו בולס
48%2679-268423אורלנדו מג'יק
36%2923-279525מילווקי באקס
32%2938-287125שארלוט הורנטס
30%2632-252123ברוקלין נטס
20%2989-275025אינדיאנה פייסרס
17%2886-260123וושינגטון וויזארדס
 מערב 
91%2444-278923אוקלהומה ת'אנדר
79%2787-301824דנבר נאגטס
73%2499-263622סן אנטוניו ספרס
68%2467-268322יוסטון רוקטס
68%2570-256922לוס אנג'לס לייקרס
68%2866-296125מינסוטה טימברוולבס
54%2900-298926גולדן סטייט ווריורס
52%2624-264723פיניקס סאנס
40%2903-283925ממפיס גריזליס
40%3020-295325פורטלנד בלייזרס
38%3013-292326דאלאס מאבריקס
38%3041-291624יוטה ג'אז
31%3171-299226ניו אורלינס פליקנס
28%3042-280325סקרמנטו קינגס
21%2750-261424לוס אנג'לס קליפרס

כבוד: אבדיה היה מועמד לשחקן השבוע במערב

בעקבות היכולת המרשימה בצמד הניצחונות על סקרמנטו, הכוכב הישראלי של פורטלנד עלה כאופציה לזכייה בפעם השנייה העונה. ג'קסון ג'וניור מממפיס זכה

|
דני אבדיה מול ראסל ווסטברוק (רויטרס)
דני אבדיה מול ראסל ווסטברוק (רויטרס)

דני אבדיה רושם עונה אדירה ב-NBA כשאפשר לומר שהוא הפך לפני הפרנצ’ייז של הפורטלנד טרייל בלייזרס. הבוקר (שלישי), אמנם הוא הפסיד יחד עם קבוצתו 110:102 לדטרויט פיסטונס, אבל שתי ההופעות הטובות שקדמו השבוע, העמידו אותו כאופציה להיבחר לשחקן השבוע במערב בפעם השנייה העונה.

במהלך שתי ההופעות הללו, הצליח אבדיה לקלוע בממוצע 29.5 נקודות למשחק ב-48.6% דיוק, להוסיף שמונה אסיסטים, שישה ריבאונדים וחטיפה אחד, כשהוא המוביל בשני הניצחונות הצמודים על הסקרמנטו קינגס. לא רק הוא היה מועמד מהבלייזרס, שכן גם חברו שיידון שארפ התחרה על התואר.

בסופו של דבר, מי שזכה בפרס היה ג’ארן ג’קסון ג’וניור, פורוורד הממפיס גריזליס. יחד עם השלושה התחרו גם רודי גובר ואנתוני אדווארדס ממינסוטה, קייונטה ג’ורג’ מיוטה וצמד הכוכבים הגדול של הליגה, שיי גילג’ס אלכסנדר מאוקלהומה וניקולה יוקיץ’ מדנבר.

