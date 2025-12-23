יום שלישי, 23.12.2025 שעה 09:21
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

טבאס נגד ריאל מדריד: היא מייצרת מתיחות

נשיא הליגה הספרדית שב לבקר את התנהלות הבלאנקוס: "הם נגד כולם. אם זה באמצעות ערוץ הטלוויזיה או האמירות של פלורנטינו". וגם: נגריירה והאנגליות

|
חאבייר טבאס (IMAGO)
חאבייר טבאס (IMAGO)

נשיא הליגה הספרדית, חאבייר טבאס, שב אתמול (שני), לבקר את התנהלותה של ריאל מדריד, על אף שהצהיר מספר רב של פעמים בעבר כי הוא אוהד שלה. בראיון מקיף ל’ספורט’, הוא נגע במספר נושאים מרתקים, בניהם גם מצב הקבוצות הספרדיות אל מול האנגליות.

על הבלאנקוס: “הם מייצרים מתיחות. זאת לא ברצלונה, גם לא שאר המועדונים. ריאל מדריד יוצאת על כולם, הם נגד בארסה, נגד השופטים, נגד הכל. זה טעות מבחינתה, הנרטיב הזה לא עושה לה טוב”.

טבאס התייחס שוב לפרשת נגריירה: “כולם יודעים מה דעתי. אני לא אומר שהתנהלות ההנהלה של ברצלונה הייתה קרובה להיות ראויה, אנחנו היינו הראשונים שאמרנו שצריך לחקור את זה. אבל מכאן ועד לטעון שאם במשחק מסוים לא נשרק פנדל לריאל אז זו תוצאה של מה שקרה אז, זה פער עצום. הם מייצרים מתיחות עם ערוץ הטלוויזיה הרשמי שלהם, עם ההתבטאויות של פלורנטינו פרס”.

פלורנטינו פרס (IMAGO)פלורנטינו פרס (IMAGO)

הנשיא דיבר גם על המשבר של הקבוצה מהבירה: “ראיתי עונות שהיא הייתה במצב דומה, אבל זכתה לבסוף באליפות בהפרש של 6,7 נקודות. מצפים מריאל לנצח תמיד וכשהיא לא עושה את זה כבר מדברים על משבר או בעיות. גם רוצים שכל הזמן היא תשחק טוב, וזה מאוד קשה עם רמת התחרותיות בליגה”.

התוצאות הטובות של הפרמייר ליג מול הלה ליגה: “אי אפשר לצפות להיות תמיד ברמה הגבוהה ביותר. צריך לדעת להסתכל על פרק זמן ארוך יותר ולא נקודתית לשלב הבתים הנוכחי של ליגת האלופות. לי ידוע שבאנגליה מודאגים שהם לא מצליחים לנצח את הקבוצות האיטלקיות למשל. זה סתם ניסיון לחפש על מה לכתוב”.

