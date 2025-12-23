ההבטחה הגדולה תמה: ראפיניה אלקנטרה פרש

ראפיניה הודיע אתמול (שני) על פרישה מכדורגל. ייתכן שיש אוהדי ברצלונה שהחסירו פעימה כאשר שמעו על כך, אבל רק לרגע קט. לא מדובר בכוכב הנוכחי, אלא בכישרון מהעבר - אחיו של טיאגו אלקנטרה שתלה בעצמו את הנעליים לפני שנה וחצי. ראפיניה, הצעיר ממנו בשנתיים, עוזב את המשחק בגיל 32 בלבד בשל פציעות בלתי פוסקות בברכיו – מהאחרונה שבהן הוא כבר לא הצליח להשתקם.

הבעיות הבריאותיות פגעו בקריירה של שני האחים, אך טיאגו הגיע בכל זאת לרמה העולמית והיה אחד הקשרים הבולטים בדורו. ראפיניה יירשם כפוטנציאל שלא מומש, ויש צביטה בלב. אמנם יש היום לבלאוגרנה ראפיניה חדש, אשר את שמו מאייתים קצת אחרת בפורטוגזית, אולם ראפיניה המקורי היה בוגר לה מאסיה, ובשלב מסוים הייתה תקווה שיהפוך לדבר הגדול הבא בקאמפ נואו. שיאו היה לפני קצת יותר מעשור, בקיץ 2014, אז הוא חזר לבירת קטלוניה על תקן אחד הצעירים המבטיחים בליגה הספרדית.

טיאגו נטש לטובת באיירן מינכן של פפ גווארדיולה שנה קודם לכן, אבל היו בבארסה גורמים שגרסו כי האח הצעיר עשוי להיות טוב ממנו. ראפיניה סיים באותם ימים עונת השאלה מוצלחת מאוד בשורות סלטה ויגו אצל לואיס אנריקה, במהלכה כבש 4 שערים, סיפק 7 בישולים והיה המנהיג במרכז המגרש. במשחק האחרון בבלאידוס ערכו לו האוהדים סטנדינג אוביישן וביקשו ממנו להישאר, אך ידעו שזה לא סביר באופן קיצוני. בארסה לא רצתה לוותר על היהלום שלה.

טיאגו וראפיניה אלקנטרה. אחים, אבל שונים (IMAGO)

מבחינת ראפיניה, הייתה זו עונת פריחה מרגשת באצטדיון שהוא מכיר מילדות. הוא הרי צמח בוויגו, שם שיחק בשלהי המילניום הקודם אביו מאזיניו, אלוף העולם במדי ברזיל ב-1994. ראפיניה גדל, כמובן, כאוהד שרוף של סלטה. הוא אף הזדהה מאוד עם חבל גאליסיה, וסיפק ב-1999 הופעה בלתי נשכחת ברדיו. הוא ביצע את השיר שהפך להמנון הלא רשמי של המועדון אותו נהוג לבצע במיוחד אחרי ניצחונות גדולים. באותו היום הייתה סיבה נהדרת לכך כי סלטה חגגה 0:1 באנפילד על ליברפול בגביע אופ"א משער של חיים רביבו. ראפיניה, רק בן 5, היה מאושר, סיפק ביצוע מושלם וריגש את כל העיר.

בתקופה זו ראפיניה עדיין כלל לא ראה את עצמו בכדורגל. טיאגו צפה בשקיקה בכל המשחקים, אבל האח הצעיר העדיף עיסוקים אחרים. כאשר כבר שיחק עם חברים, הוא העדיף דווקא את תפקיד השוער, והכמיהה הזו נותרה בעינה. "לו הייתי גבוה יותר, הייתי נשאר בין הקורות", הוא סיפר בדיעבד, אך לגנים הייתה השפעה בסוגיה. מאזיניו מתנשא ל-176 סנטימטרים, אז שני בניו הגיעו למימדים דומים. ראפיניה נעצר בסופו של דבר ב-174 סנטימטרים, וכישורים של חורחה קמפוס בוודאי לא היו לו. אז היה צורך לעבור הסבה בשלב מסוים, ואבא עודד אותו מאוד. הוא גם עזר לו לקבל מבדקים בברצלונה אחרי שטיאגו כבר עבר לשם.

מאזיניו (משמאל). עזר לבנו להגיע למבדקים בברצלונה (רויטרס)

כך הגיע ראפיניה ללה מאסיה בגיל 13, והמאמנים הבינו מיד שהוא שונה מאוד מהאח הגדול. טיאגו הוא איש של מסירות, ראפיניה העדיף לכדרר. טיאגו שיחק בנגיעה, ראפיניה לא אהב לשחרר את הכדור. טיאגו התאים כמו כפפה ליד לשיטת טיקי טאקה של גווארדיולה, הטיפוס של ראפיניה הרבה פחות. הוא זהר בקבוצת המילואים, ופפ אף העניק לו הופעת בכורה בגביע, אך הסיכוי לתקוע יתד בסגל הבכיר היה נמוך גם אצל טיטו וילאנובה. אז ב-2013 הוא חזר הביתה לגאליסיה כדי לחוות עונת פריצה עם מאמן שהתחבר יותר לתכונות שלו.

לואיס אנריקה שיבח את חניכו בכל הזדמנות בוויגו. כאשר ביציעים התחננו כי יישאר, אמר הבוס: "לא צריך להשלות את עצמנו. ראפיניה הוא שחקן של ברצלונה, והוא גם שחקן ברמה של ברצלונה. זה ברור כשמש". לפיכך, בואו של לואיס אנריקה לקאמפ נואו ב-2014 היה מושלם עבור הקשר. למעשה, הם הגיעו מוויגו ביחד, ובתקשורת הקטלונית הייתה התלהבות לא מבוטלת סביבו. ההמולה הייתה מוצדקת למדי. ב-2014/15 הפך האח הצעיר לחלק אינטגרלי מהרוטציה. אמנם אי אפשר היה להדיח את צ'אבי, אנדרס אינייסטה ואיבן ראקיטיץ' מההרכב, אבל לואיס אנריקה השתמש בו גם כשחקן אגף, וזה עבד לא רע. העתיד נראה מבטיח בהחלט.

ראפיניה אלקנטרה ולואיס אנריקה בימים בברצלונה (IMAGO)

עם עזיבתו של צ'אבי היה אמור ראפיניה לקבל דקות משחק רבות יותר, אבל הכל השתבש בספטמבר 2015. במפגש מול רומא באולימפיקו נכנס ראפיניה כמחליף בדקה ה-61 במטרה להכניס יצירתיות כשהתוצאה עמדה על 1:1. בחלוף שתי דקות בלבד, תיקול קשה של ראג'ה נאינגולן גרם לקרע ברצועה הצולבת בברכו הימנית. הבלגי ספג כרטיס צהוב, והכוכב הצעיר נשלח לטיפול רפואי ממושך. בדיעבד, אפשר לקבוע כי זה היה הרגע בו הקריירה שלו איבדה לתמיד את המומנטום.

ראפיניה הספיק להחלים איכשהו לקראת סוף העונה, ואף הצטרף בקיץ לסגל האולימפי של ברזיל. בניגוד לטיאגו שהחליט לייצג את ספרד, האח הצעיר שמח בזמנו לחזור לשורשים וללבוש את החולצה הצהובה כמו אביו. התקווה הייתה לשתף פעולה עם ניימאר הן בברצלונה והן בנבחרת. באולימפיאדה, השאיפה הזו אכן התגשמה, גם אם כושרו אחרי פציעה לא אפשר לו להיות באנקר. בגמר מול גרמניה נכנס ראפיניה רק בהארכה, אבל זה דווקא הועיל, כי הוא היה אחד הבועטים בדו קרב הפנדלים ודייק בקור רוח בדרך לזכייה במדליית הזהב. החגיגה עם ניימאר הייתה מרגשת, אך המשכיות לא הייתה שם.

ראפיניה אלקנטרה וניימאר. התקווה לשתף פעולה עם הכוכב הברזילאי התגשמה (IMAGO)

למעשה, זו הייתה ההופעה האחרונה שלו. לנבחרת הבוגרת לא זומן ראפיניה מעבר לשתי הופעות ב-2015, ומעטים מאוד במולדתו זכרו על קיומו. אולי אם היה בוחר בנבחרת ספרד היה לו סיכוי עם לואיס אנריקה כמאמן לאומי? אין לדעת, אבל עזיבתו של המנטור את ברצלונה בקיץ 2017 לא היטיבה עם ראפיניה. עוד קודם לכן, הוא נפצע במיניסקוס ונזקק לניתוח, ועם שובו לכשירות התמודד עם מערכת יחסים לא מזהירה בלשון המעטה עם המאמן ארנסטו ואלוורדה. מאזיניו ביקר את הבוס הבאסקי בחריפות על יחס לא הוגן כלפי בנו לכאורה, והמילים האלה לא שיפרו את המצב אלא רק דחקו אותו החוצה. פציעה ברצועות בברכו השמאלית ב-2018 חיסלה לחלוטין את התקוות האחרונות.

מיורש פוטנציאלי של אינייסטה, הוא הפך לשחקן שולי לחלוטין, ועזיבתו התקבלה בטבעיות. ההמשך היה אולי סביר על הנייר: השאלה מחודשת לסלטה ויגו, מעבר לפאריס סן ז'רמן, וגם השאלה לריאל סוסיאדד, אבל כבר אז הייתה תחושה שראפיניה בירידה מתמדת. הזריזות שאפיינה אותו נעלמה בגלל פציעות, וגם הביטחון העצמי נפגע מאוד. ב-2022 הוא נסע לעשות כסף בליגה הקטארית, סבל מבעיות רפואיות גם שם, ולא שיחק כלל בשנה האחרונה. בספרד הוא היה סוג של שחקן עבר, ויש אנשים שהופתעו לקרוא אתמול את ההודעה על סיום הקריירה. הם חשבו שראפיניה פרש כבר מזמן.

ראפיניה אלקנטרה מחליף את אנדרס אינייסטה. היה אמור לרשת אותו (IMAGO)

מרירות ממש לא הייתה במכתב שפרסם הקשר. "לא היה קל להשלים עם כך שלא אוכל יותר לשחק ברמה הנדרשת, אך עם הזמן למדתי להביט לאחור ולומר תודה על המסע המדהים שהיה לי. הכדורגל העניק לי רגעים בלתי נשכחים, והייתי בר מזל. עכשיו מתחיל פרק חדש, ללא אדרנלין מהמשחקים, אבל עם הרבה סיבות לחייך", הוא אמר. "תודה על הכדורגל שלך, ועל כך שייצגת אותנו בגאווה ועם מחויבות", נכתב בהודעת תגובה של ברצלונה ברשתות החברתיות. ומי יודע, אולי הוא עוד ישוב. טיאגו משמש כעוזר מאמן של האנסי פליק, אז למה שאחיו הצעיר לא יצטרף אליו? מה יכול להיות טוב יותר מראפיניה שמדריך את ראפיניה?