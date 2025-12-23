18 נקודות לדני אבדיה בהפסד פורטלנד לדטרויט

שלוש קבוצות הצליחו לנצח העונה את אלופת ה-NBA והקבוצה בעלת המאזן הטוב בליגה (3:26) - אוקלהומה סיטי, אבל פורטלנד ודני אבדיה היו הראשונים. הבוקר (שלישי) הם לא היו רחוקים מלנצח גם את מוליכת המזרח, דטרויט, אבל בסוף הפיסטונס שרדו מותחן עם 102:110 בחוץ אחרי שאיבדו כבר יתרון של 21 הפרש.

אבדיה קלע 18 נקודות ולא היה רחוק מטריפל דאבל חמישי ב-NBA. הוא סיים עם תשעה אסיסטים, שמונה ריבאונדים, 4 מ-12 מהשדה, 1 מ-4 לשלוש, 9 מ-15 מקו העונשין, חסימה וגם שלושה איבודים ב-38 דקות.

דטרויט הובילה במרבית המשחק, אבל פורטלנד חזרה לעניינים ברבע האחרון והראתה אופי. בפיגור ארבע הפרש כשנותרו 4:49 דקות, אבדיה קלע בחדירה ואחר כך מסר אסיסט לשלשה של טומאני קמארה, שהעלתה את הבלייזרס ל-99:100 – היתרון הראשון שלהם במשחק – עם 4:13 על השעון.

דני אבדיה מול קייד קנינגהאם (רויטרס)

אלא שאז הפיסטונס חזרו לעניינים עם שתי נקודות מהעונשין של טוביאס האריס, הטבעה של אוסאר תומפסון ועוד סל של ג’יילן גורן. אבדיה עצר את זה רק זמנית כשקלע את הזריקה השנייה שלו מהעונשין, לפני שהאריס הגדיל את ההפרש לשש נקודות. אבדיה שוב קלע פעם אחת מהעונשין, ותומפסון ודאנקן רובינסון סגרו עניין.

שיידון שארפ הוביל את קלעי פורטלנד עם 25 נקודות, דונובן קלינגן הוסיף דאבל דאבל של 17 ו-10 ריבאונדים, וסידי סיסוקו קלע 16 נקודות. דורן כיכב בדטרויט עם 26 נקודות ו-10 ריבאונדים, תומפסון (12 ריבאונדים) הוסיף 18 נקודות, רובינסון 15, קייד קנינגהאם (תשעה אסיסטים) 14, האריס 12 וג’יידן אייבי 11.