שיא קריירה לשרף, שנקרא בחזרה לסגל ברוקלין

בן שרף הגיע לארצות הברית. אתמול (שני), הרוקי הישראלי של הברוקלין נטס, שירד בחזרה לליגת הפיתוח על מנת לקבל דקות משחק משמעותיות במדי לונג איילנד נטס, שבר שיא קריירה אישי בניצחון 97:116 על אוקלהומה סיטי בלו כשקלע לא פחות מ-40 נקודות.

בנוסף, הוסיף שרף גם שישה ריבאונדים, ארבעה אסיסטים וחטיפה אחת כשמאזן הקליעות שלו עמד על 14 מ-26 מהשדה, כולל 6 מ-10 מהשלוש בתוך 37 דקות. לשם הבנה, שיא הנקודות הקודם של הרכז הישראלי עמד על 21 נקודות. בחצי השני של ההתמודדות אמש, קלע 26 נקודות.

הבחירה ה-26 בדראפט האחרון סחט מחמאות מקבוצת האם שלו, שקראה לו בחזרה אליה לסגל כדי שיצטרף להתמודדות מול פילדלפיה 76. עד כה, הישראלי בן ה-19 רשם 12 הופעות ב-NBA, כשפתח בחמש מהן ורשם ממוצע של 5.4 נקודות, 2.8 אסיסטים ו-1.8 ריבאונדים ב-16.9 דקות.

ג'ורדי פרננדס. השתכנע להחזיר את הרכז לסגל (רויטרס)

עם פציעתו של קאם תומאס, שנפצע מוקדם יותר החודש בשריר, שרף נקרא לדגל על ידי מאמנו, ג’ורדי פרננדס, על מנת להיכנס לנעלי הגארד שנפגע. הישראלי סובל מנקע בקרסול הימנית שלו, אבל הוא עתיד לקבל דקות כשנרשם לסגל לקראת המשחק הקרוב.