יום שלישי, 23.12.2025 שעה 08:01
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
84%2801-297725דטרויט פיסטונס
68%2462-261722ניו יורק ניקס
65%2647-272723פילדלפיה 76'
64%2731-292325בוסטון סלטיקס
54%3059-308826קליבלנד קאבלירס
52%2850-284525טורונטו ראפטורס
50%3106-309026אטלנטה הוקס
50%2842-287124מיאמי היט
50%2928-287824שיקגו בולס
48%2679-268423אורלנדו מג'יק
36%2923-279525מילווקי באקס
32%2938-287125שארלוט הורנטס
30%2632-252123ברוקלין נטס
20%2989-275025אינדיאנה פייסרס
17%2886-260123וושינגטון וויזארדס
 מערב 
91%2444-278923אוקלהומה ת'אנדר
79%2787-301824דנבר נאגטס
73%2499-263622סן אנטוניו ספרס
68%2467-268322יוסטון רוקטס
68%2570-256922לוס אנג'לס לייקרס
68%2866-296125מינסוטה טימברוולבס
54%2900-298926גולדן סטייט ווריורס
52%2624-264723פיניקס סאנס
40%2903-283925ממפיס גריזליס
40%3020-295325פורטלנד בלייזרס
38%3013-292326דאלאס מאבריקס
38%3041-291624יוטה ג'אז
31%3171-299226ניו אורלינס פליקנס
28%3042-280325סקרמנטו קינגס
21%2750-261424לוס אנג'לס קליפרס

שיא קריירה לשרף, שנקרא בחזרה לסגל ברוקלין

הרכז הישראלי להט עם 40 נקודות ב-37 דקות, כולל 6 מ-10 מהשלוש בניצחון 97:116 של קבוצת הפיתוח ושב לקבוצת האם לקראת ההתמודדות נגד פילדלפיה 76

|
בן שרף (רויטרס)
בן שרף (רויטרס)

בן שרף הגיע לארצות הברית. אתמול (שני), הרוקי הישראלי של הברוקלין נטס, שירד בחזרה לליגת הפיתוח על מנת לקבל דקות משחק משמעותיות במדי לונג איילנד נטס, שבר שיא קריירה אישי בניצחון 97:116 על אוקלהומה סיטי בלו כשקלע לא פחות מ-40 נקודות.

בנוסף, הוסיף שרף גם שישה ריבאונדים, ארבעה אסיסטים וחטיפה אחת כשמאזן הקליעות שלו עמד על 14 מ-26 מהשדה, כולל 6 מ-10 מהשלוש בתוך 37 דקות. לשם הבנה, שיא הנקודות הקודם של הרכז הישראלי עמד על 21 נקודות. בחצי השני של ההתמודדות אמש, קלע 26 נקודות.

הבחירה ה-26 בדראפט האחרון סחט מחמאות מקבוצת האם שלו, שקראה לו בחזרה אליה לסגל כדי שיצטרף להתמודדות מול פילדלפיה 76. עד כה, הישראלי בן ה-19 רשם 12 הופעות ב-NBA, כשפתח בחמש מהן ורשם ממוצע של 5.4 נקודות, 2.8 אסיסטים ו-1.8 ריבאונדים ב-16.9 דקות.

גג'ורדי פרננדס. השתכנע להחזיר את הרכז לסגל (רויטרס)

עם פציעתו של קאם תומאס, שנפצע מוקדם יותר החודש בשריר, שרף נקרא לדגל על ידי מאמנו, ג’ורדי פרננדס, על מנת להיכנס לנעלי הגארד שנפגע. הישראלי סובל מנקע בקרסול הימנית שלו, אבל הוא עתיד לקבל דקות כשנרשם לסגל לקראת המשחק הקרוב.

