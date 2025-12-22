ירדן שועה עקץ את מכבי חיפה, שענתה לו בחזרה

בית”ר ירושלים רוצה אליפות. הצהובים-שחורים הגיעו לאצטדיון סמי עופר בידיעה שניצחון יצמק את הפער מהפועל באר שבע המוליכה לשתי נקודות בלבד, וזה היה הכי מתוק שיש עם 1:2 עצום בדקה ה-97 משער של זיו בן שימול, שכזכור הגיע מהירוקים.

מי שבחר לעקוץ את מכבי חיפה הוא קפטן בית”ר ירושלים, שהעלה תמונה של זיו בן שימול לאחר המשחק ורשם: “תביאו עוד כאלה”. כזכור, בן שימול הוא אחד מיני רבים שעשו את הדרך מחיפה לבית”ר ופרחו אצל הקבוצה מהבירה, כמו למשל גם ירין לוי.

הסטורי של ירדן שועה (אינסטגרם)

במכבי חיפה לא ראו את העקיצה בצורה נעימה ובחרו לענות לו: “טיפ לשועה, אליפות לוקחים בצניעות וענווה, תכונות החסרות לו”. כזכור, גם ירדן שועה עצמו לבש את המדים הירוקים ובסופו של דבר עבר לבית”ר ירושלים, אצלה הוא פורח בגדול.