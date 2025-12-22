בנות פתח תקווה ניצחה את מכבי חיפה בליגת אתנה

מחזור מספר 12 בליגת אתנה ווינר לנשים הושלם הערב (שני) עם שלושה משחקים, שסיפקו הכרעות ברורות וגם תצוגות אישיות מרשימות. במשחק המרכזי, בנות ״בני״ פתח תקווה רשמו ניצחון ביתי חשוב 79:86 על מכבי ״הפניקס״ חיפה.

המחצית הראשונה הייתה שקולה במיוחד, כאשר האורחות מהכרמל ירדו להפסקה ביתרון מינימלי של נקודה, 35:36. אלא שהרבע השלישי הכריע את ההתמודדות, פתח תקווה שלטה לחלוטין עם ריצת 11:28, פתחה פער משמעותי ולא הביטה לאחור.

ההבדל ניכר גם בנתונים: חיפה סיימה עם 16 איבודים ורק 8 נקודות מהספסל, לעומת 10 איבודים בלבד ו-22 נקודות מהשחקניות המחליפות אצל המארחות. ווין פולארד בלטה עם דאבל דאבל של 19 נקודות ו-10 ריבאונדים, טיילור הוסיפה 17, דיין 16 וקובסביץ’ תרמה 15 נקודות לצד 7 ריבאונדים ו-7 אסיסטים. מנגד, סלרס הובילה את חיפה עם ערב ענק של 27 נקודות, 12 ריבאונדים ו-8 אסיסטים, אך זה לא הספיק.

במשחק נוסף, אליצור רמלה לא התקשתה והביסה בחוץ את הפועל באר שבע/דימונה 70:94. כבר במחצית נוצר פער דו-ספרתי משמעותי, 34:53 לזכות האורחות, שהמשיכו לשלוט גם במחצית השנייה. רמלה שלטה לחלוטין בצבע ובריבאונד עם יתרון 34:48 בכדורים החוזרים ו-48 נקודות בצבע לעומת 26 בלבד של המקומיות.

נלסון הובילה את רמלה עם 25 נקודות ו-12 ריבאונדים, גבירנטס קלעה 18 ורוטברג הוסיפה 15. באר שבע, העולה החדשה, נותרה בתחתית עם ניצחון אחד בלבד העונה, בעוד רמלה התאוששה מהפסדה הקודם ורשמה ניצחון בכורה בליגה תחת המאמן טל נתן.

את המחזור חתמה הפועל ראשון לציון עם ניצחון ביתי משכנע 64:80 על הפועל ״פארק בית הכרם״ לב ירושלים. ראשון לציון פתחה בסערה עם רבע ראשון מצוין של 13:26, ובמחצית כבר הובילה 29:45. הפער הלך וגדל עד ל-67:43 בסיום הרבע השלישי ואף הגיע ל-29 נקודות בשיא, לפני רבע אחרון רגוע יותר בו ירושלים הצליחה רק לצמצם מעט.

בוגיצ’ביץ’ הצטיינה עם 20 נקודות, יצחקי הוסיפה 16 נקודות לצד 9 אסיסטים ו-5 חטיפות, ובולדירבה רשמה דאבל דאבל של 17 נקודות ו-11 ריבאונדים. אצל ירושלים בלטה ווילקינסון עם 14 נקודות ו-14 ריבאונדים, אך הקבוצה לא הצליחה לאיים באמת על המארחת.