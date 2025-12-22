יום שלישי, 23.12.2025 שעה 02:14
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
3519-3716מכבי פ"ת1
3214-2716מכבי הרצליה2
2816-2016הפועל כפ"ס3
2517-2316הפועל ראשל"צ4
2421-2516מ.ס כפר קאסם5
2424-2616הפועל כפר שלם6
2221-2316הפועל ר"ג7
2221-2316מ.ס קריית ים8
2119-2016הפועל עכו9
2027-2316עירוני מודיעין10
1824-1516הפועל רעננה11
1628-1516הפועל עפולה12
1521-1916הפועל חדרה13
1535-2716מכבי יפו14
1526-1516בני יהודה15
1323-1816הפועל נוף הגליל16

פסח טייטלמן ז”ל, מגדולי שחקני חדרה, נפטר

אבל בקבוצה האדומה. אחד מאגדות המועדון החדרתי הלך לעולמו בגיל 85: "משפחת הפועל חדרה משתתפת בצער המשפחה". אבי ארגז: "היה אחד האהובים בחדרה"

|
אוהדי חדרה (רועי כפיר)
אוהדי חדרה (רועי כפיר)

אבל בהפועל חדרה: פסח טייטלמן ז”ל, מגדולי שחקני המועדון בכל הזמנים, הלך לעולמו בגיל 85.

הקבוצה מסרה: “משפחת הפועל חדרה משתתפת בצערה של משפחת טייטלמן על מותו של פסח טייטלמן, שחקן העבר ואחד מאגדות המועדון בכל הזמנים, בגיל 85. על מועד ההלוויה נודיע בהמשך. יהי זכרו ברוך”.

אבי ארגז, עוד אחד מהשחקנים הגדולים במועדון, נפרד מאגדת העבר: “עצוב מאוד, אחד האנשים האהובים בחדרה. שחקן ענק ואדם נפלא. חבר יקר יהי זכרו ברוך”.

אגב מלבד הקריירה שעשה על כר הדשא בישראל, לטייטלמן ז”ל היו גם עסקים מעבר לים ברומניה ובמונאקו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
