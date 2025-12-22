פסח טייטלמן ז”ל, מגדולי שחקני חדרה, נפטר

אבל בהפועל חדרה: פסח טייטלמן ז”ל, מגדולי שחקני המועדון בכל הזמנים, הלך לעולמו בגיל 85.

הקבוצה מסרה: “משפחת הפועל חדרה משתתפת בצערה של משפחת טייטלמן על מותו של פסח טייטלמן, שחקן העבר ואחד מאגדות המועדון בכל הזמנים, בגיל 85. על מועד ההלוויה נודיע בהמשך. יהי זכרו ברוך”.

אבי ארגז, עוד אחד מהשחקנים הגדולים במועדון, נפרד מאגדת העבר: “עצוב מאוד, אחד האנשים האהובים בחדרה. שחקן ענק ואדם נפלא. חבר יקר יהי זכרו ברוך”.

אגב מלבד הקריירה שעשה על כר הדשא בישראל, לטייטלמן ז”ל היו גם עסקים מעבר לים ברומניה ובמונאקו.