"עצרנו אותם כמעט על 0 מצבים, היינו קרובים"

אחרי שלושה ניצחונות רצופים ותקופת התאוששות מרשימה, מכבי חיפה ספגה הערב (שני) מהלומה לא פשוטה בדמות הפסד דרמטי וביתי בסמי עופר – 2:1 מול בית”ר ירושלים, שמצדה נצמדה מרחק 2 נקודות בלבד מהמוליכה הפועל באר שבע.

ברק בכר אמר בסיום: “הרגשתי קבוצה טובה ומחויבת, באנו במומנטום למרות פציעות ושינויים שעשינו. הייתה רוח טובה וחבל, זה קצת מוריד אוויר, אבל קצת. נמשיך בדרך שלנו כי יש פה דרך, שחקנים נכנסו למשבצות שלהם והגיבו יפה. הרגשנו שבשוויון אפשר לנצח, אבל כדורגל זה משחק של טעויות, ובסוף שילמנו על הטעויות שלנו”.

קנג'י גורה (עמרי שטיין)

“חזרתי למכבי חיפה כי האמנתי במה שיש, היה אפשר לעשות יותר. כבר משחק רביעי שסופגים גול בהתקפה האחרונה של המשחק, אבל יש קבוצה טובה ואנחנו נמשיך. כשאיזנו ל-1:1 ושיחקנו מאוד התקפי, היינו קרובים ליתרון, ובסוף ספגנו. עצרנו את בית”ר כמעט על 0 מצבים וחבל, היינו שם והיינו קרובים. לא הייתה לנו היום את הפעולה האחרונה, שיחקנו נגד אולי הקבוצה הטובה בליגה, והרגשנו שהיינו טובים יותר מהם. יכול להיות שזה מזל של אלופים שלהם, אבל פחות מעניין אותנו”.

קנג'י גורה סיכם: “אכזבה גדולה, עבדנו קשה להשיג נקודות אחרי 3/3 בתקופה האחרונה. להפסיד ככה זה מאכזב, היו לנו הזדמנויות לסיים את המשחק כמו שצריך. זה כואב, מאוד כואב”.