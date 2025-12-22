יום שני, 22.12.2025 שעה 23:43
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

הפנדל של אצילי והרגע הגדול של בן שימול

כוכב בית"ר ירושלים שוב כבש מול האקסית ב-1:2 על מכבי חיפה. הקשר שהחליף אותו, חגג שער ניצחון דרמטי מול הקבוצה ממנה בא. צפו בתמונות מעדשת ONE

|
טרבינטה סטיוארט ודור מיכה נאבקים על הכדור (עמרי שטיין)
טרבינטה סטיוארט ודור מיכה נאבקים על הכדור (עמרי שטיין)
דין דוד עם החולצה הממוסגרת (עמרי שטיין)דין דוד עם החולצה הממוסגרת (עמרי שטיין)
דין דוד ועלי מוחמד בטקס (רדאד גדין דוד ועלי מוחמד בטקס (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי חיפה מתחממים (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה מתחממים (עמרי שטיין)
שחקני בית"ר ירושלים בהכנות אחרונות (עמרי שטיין)שחקני בית"ר ירושלים בהכנות אחרונות (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה במעגל לפני שריקת הפתיחה (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה במעגל לפני שריקת הפתיחה (עמרי שטיין)
שחקני בית"ר ירושלים בשיחה אחרונה (עמרי שטיין)שחקני בית"ר ירושלים בשיחה אחרונה (עמרי שטיין)
התפאורה של קהל אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)התפאורה של קהל אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)
אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד גאוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)
ירדן שועה. התחיל על הספסל (עמרי שטיין)ירדן שועה. התחיל על הספסל (עמרי שטיין)
נטע לביא ובנו הגיעו לצפות במשחק (עמרי שטיין)נטע לביא ובנו הגיעו לצפות במשחק (עמרי שטיין)
ירדן כהן וקני סייף. מאבק על הכדור ועל המספר 16 (עמרי שטיין)ירדן כהן וקני סייף. מאבק על הכדור ועל המספר 16 (עמרי שטיין)
לוקה גדראני ומיכאל אוחנה (רדאד גלוקה גדראני ומיכאל אוחנה (רדאד ג'בארה)
ליסב עיסאת וירין לוי (רדאד גליסב עיסאת וירין לוי (רדאד ג'בארה)
שחקני בית"ר ירושלים מנסים לעצור את טריבנטה סטיוארט (עמרי שטיין)שחקני בית"ר ירושלים מנסים לעצור את טריבנטה סטיוארט (עמרי שטיין)
דור חוגי עולה גבוה, ליסב עיסאת מאחוריו (רדאד גדור חוגי עולה גבוה, ליסב עיסאת מאחוריו (רדאד ג'בארה)
ירדן כהן ואיתן אזולאי (רדאד גירדן כהן ואיתן אזולאי (רדאד ג'בארה)
שון גולדברג שוכב על הדשא ומקבל טיפול רפואי (עמרי שטיין)שון גולדברג שוכב על הדשא ומקבל טיפול רפואי (עמרי שטיין)
שון גולדברג יורד מהדשא לקבל טיפול (עמרי שטיין)שון גולדברג יורד מהדשא לקבל טיפול (עמרי שטיין)
דור מיכה רודף אחרי עלי מוחמד (עמרי שטיין)דור מיכה רודף אחרי עלי מוחמד (עמרי שטיין)
דור חוגי, דור מיכה ועומר אצילי משוחחים (עמרי שטיין)דור חוגי, דור מיכה ועומר אצילי משוחחים (עמרי שטיין)
דור מיכה עוצר את גיא מלמד (עמרי שטיין)דור מיכה עוצר את גיא מלמד (עמרי שטיין)
עלי מוחמד רודף אחרי עומר אצילי (עמרי שטיין)עלי מוחמד רודף אחרי עומר אצילי (עמרי שטיין)
ברק בכר מסתכל על הנעשה במגרש (עמרי שטיין)ברק בכר מסתכל על הנעשה במגרש (עמרי שטיין)
ברק יצחקי (עמרי שטיין)ברק יצחקי (עמרי שטיין)
ירדן שועה ושחקני בית"ר ירושלים חוגגים (עמרי שטיין)ירדן שועה ושחקני בית"ר ירושלים חוגגים (עמרי שטיין)
עומר אצילי חוגג עם בריאן קרבאלי וטימוטי מוזי (עמרי שטיין)עומר אצילי חוגג עם בריאן קרבאלי וטימוטי מוזי (עמרי שטיין)
עומר אצילי לא שוכח להודות (עמרי שטיין)עומר אצילי לא שוכח להודות (עמרי שטיין)
קנגקנג'י גורה בטירוף (עמרי שטיין)
קנגקנג'י גורה משתיק (עמרי שטיין)
ירדן שועה חוגג עם זיו בן שימול (עמרי שטיין)ירדן שועה חוגג עם זיו בן שימול (עמרי שטיין)
שריף כיוף מנחם את גוני נאור (עמרי שטיין)שריף כיוף מנחם את גוני נאור (עמרי שטיין)
גוני נאור לא מאמין שזה קרה לו (עמרי שטיין)גוני נאור לא מאמין שזה קרה לו (עמרי שטיין)
זיו בן שימול בטירוף (רדאד גזיו בן שימול בטירוף (רדאד ג'בארה)
זיו בן שימול בטירוף (רדאד גזיו בן שימול בטירוף (רדאד ג'בארה)
ברק יצחקי וזיו בן שימול בעננים (רדאד גברק יצחקי וזיו בן שימול בעננים (רדאד ג'בארה)
זיו בן שימול בטירוף עם הקהל (רדאד גזיו בן שימול בטירוף עם הקהל (רדאד ג'בארה)
שחקני בית"ר ירושלים בטירוף (רדאד גשחקני בית"ר ירושלים בטירוף (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי חיפה מאוכזבים (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה מאוכזבים (עמרי שטיין)
שחקני בית"ר ירושלים חוגגים בסיום (רדאד גשחקני בית"ר ירושלים חוגגים בסיום (רדאד ג'בארה)
