שוהם: חזן היה לחוץ, יגיע לאן שהוא צריך להגיע

לאחר לא מעט מתח וכאבי ראש עד הדקות האחרונות, מכבי פתח תקווה הצליחה לעשות הערב את העבודה עם ניצחון 1:2 על הפועל כפר שלם וביססה את עצמה במקום הראשון בטבלת הליגה הלאומית.

"במצבים שאליהם אנחנו מגיעים אנחנו לא נותנים גולים ואז מקבלים גול משום דבר ונלחצים כי אנחנו צריכים את הנקודות. אנחנו מזיזים את הכדור יפה, שולטים במשחק ועושים תבניות התקפה יפות אבל בסוף נענשים מהתקפה וחצי וזה מה שקורה לנו מתחילת השנה. נצטרך לשפר את הכיבושים שלנו: אנחנו מגיעים למצבים אבל לא נותנים גולים", התייחס מאמן פ"ת, נועם שוהם לעובדה שקבוצתו יכולה הייתה להכריע את המשחק הרבה קודם.

"אנחנו מגיעים למקומות שאליהם אנחנו צריכים להגיע אבל קבלת ההחלטות בחלק האחרון לא טובה. אווסו הגיע למצבים, ריבולייה עבד מצויין ובישל וגם קורטז הגיע למספרים שלו. נצטרך להביא עוד מספרים מחזן שאני מקווה שהיום חזר לעצמו ומניב יהושע ויותר שערים בסיבוב הזה אף על פי שכבשנו 35 שערים בסיבוב הראשון שזו כמות מצויינת. אנחנו צריכים להרוג משחקים", הוסיף.

חיזוק בינואר: "גם אם אשאר בסגל הזה, זה סגל מצויין. טיבי הוא חיזוק מאוד טוב בשבילנו, אולי נחפש עוד שחקן התקפה לכנף שמאל אבל לא בלחץ. אבי לוזון עושה את הכול בשביל שנתחזק כדי שלא יהיו פציעות או הרחקות ונישאר בלי".

איתן טיבי: "יש פה הרבה חבר'ה צעירים שעתידם לפניהם והם צריכים פשוט ללכת ולשאול אותו מה הוא עושה. הוא מקצוען וכשאני מביא שחקן אני בודק מא' ועד ת'. גם בב"ש הוא היה בולט במדדים וגם כאן, תמיד רץ ותמיד מקצוען. הוא שומר על עצמו ומביא הרבה מהניסיון שלנו, ראיתם את השקט שלו עם הכדור בכדורים שהוא נתן מצד לצד ובדחיפת הכדורים בין החורים".

"כשהוא יצבור כושר הוא ייראה יותר טוב. אני עוד לא אימנתי שחקן בסדר הגודל של איתן טיבי וכשאתה יושב איתו על כל מיני קטעי וידאו, הוא נותן כל מיני הערות שגם אני בתור מאמן לפעמים לומד ממנו. אני שמח שהצלחנו להביא שחקן כזה ובן אדם כזה למכבי פ"ת".

הספסול של חזן: "הוא היה לחוץ לתת את השערים שלו בגלל שהוא פרוספקט ואני חושב שהוא שחקן באמת מצויין. אמרתי לעצמי שאולי נשים אותו בתור חילוף לשניים או שלושה משחקים, כי בליגה הלאומית בחצי השעה האחרונה, הקבוצות די מותשות בקצב שאנחנו משחקים. רציתי לתת לו להיכנס ולתת את הגול שלו בלי לחץ במטרה שיחזור לו הביטחון. מעבר לגול שהוא נתן הוא עשה עבודה טובה בלחץ על הבלם ובתנועות לעומק. אני הכי מאושר בשבילו שהוא נתן את הגול כי הוא ילד מדהים שמתאמן מבלי לדבר מילה ורוצה ללמוד ולהתקדם. אני מאמין שבסוף הוא יגיע לאן שהוא צריך להגיע".

לירן חזן חוגג (חגי מיכאלי)

מנגד, ירון הוכנבוים, מאמן כפר שלם, היה מאוכזב יותר: "איבדנו את המשחק על שנייה אחת של חוסר ריכוז. דיברנו על חזן שעושה קו שני ושחקן שהיה צריך לקחת אותו חלם לשנייה אחת. האיכות מדברת ואתה נענש. יכולנו לצאת עם נקודה לפחות ואני מאוד מאוכזב לא רק מהתוצאה. למרות שכולם מחמיאים על הדקות האחרונות, אני חושב שאנחנו יכולים לשחק יותר טוב. אני מאוד מחזיק מהקבוצה שלי וברמה הטכנית היינו צריכים להניע את הכדור יותר טוב".

על היריבה: "מכבי פ"ת היא קבוצה עם עוצמות ושחקני ליגת העל שמנטרלת אותך. ההזדמנות הטובה היא בהתקפות מעבר ולא הצלחנו כמעט לעשות את זה וגם שהצלחנו החמצנו".

ירון הוכנבוים (חגי מיכאלי)



חיזוק לינואר: "אני חושב שבכל הקטע של הקישור וההתקפה אנחנו טובים מאוד ומבקיעים בכל משחק מאז שהגעתי. הבעיה היא שאנחנו גם סופגים בכל משחק, כך שאנחנו צריכים להבקיע כמות שערים גדולה כדי לנצח. המטרה שלנו היא להתקדם בטבלה: עזב אותנו בלם זר ונביא בלם זר או ישראלי אחר. הזרים? יש לנו שניים מצויינים, אחד מהם היה ביום פחות טוב אבל אני מרוצה מהם ויש להם פוטנציאל להתקדם".