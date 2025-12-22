יום שני, 22.12.2025 שעה 23:40
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

רק 2 נקודות הפרש: בית"ר נושפת בעורף של ב"ש

אחרי המעידה של המוליכה, הירושלמים השיגו 1:2 דרמטי ומתוק במיוחד מבחינתם והם המנצחים הגדולים של המחזור. חיפה רק שישית. המצב בצמרת ליגת העל

|
עומר אצילי, דן ביטון ודור פרץ (צלמי ONE)
עומר אצילי, דן ביטון ודור פרץ (צלמי ONE)

הפועל באר שבע הובסה במפתיע 3:0 בידי עירוני טבריה בפתיחת המחזור ה-15 ביום שבת, והערב (שני) בית”ר ירושלים ניצלה עד תום את המעידה הגדולה של המוליכה עם 1:2 יקר בסמי עופר על מכבי חיפה שהוריד את הפער ל-2 נקודות בלבד.

המנצחת הגדולה של המחזור היא כמובן בית”ר, שנושפת בעורף של ב”ש, כשכל המומנטום לצדה אחרי ניצחון יוקרתי במיוחד. כזכור, מכבי ת”א סיימה אתמול ב-1:1 מול מכבי נתניה, וצמצמה את ההפרש מהדרומיים ל-6 נקודות, כשאלופת השנתיים האחרונות רחוקה כבר 4 נקודות מבית”ר.

בסיומו של המחזור, מכבי חיפה המאוכזבת צנחה למקום השישי וכרגע הירוקים מהכרמל, שנעצרו אחרי תקופה מרשימה ו-3 ניצחונות רצופים, נמצאים במרחק 3 נקודות מהפועל תל אביב הרביעית, ונקודה פחות ממכבי נתניה החמישית.

צמרת ליגת העל

1 – הפועל ב”ש עם 35 נקודות (15:34 הפרש שערים, 19+)

2 – בית”ר ירושלים עם 33 נקודות (18:37, 19+)

3 – מכבי תל אביב עם 29 נקודות (17:32, 15+)

4 – הפועל תל אביב עם 25 נקודות (19:29, 10+)

5 – מכבי נתניה עם 23 נקודות (32:29, 3-)

6 – מכבי חיפה עם 22 נקודות (16:27, 11+)

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןלאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהביתנגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */