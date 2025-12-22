רק 2 נקודות הפרש: בית"ר נושפת בעורף של ב"ש

הפועל באר שבע הובסה במפתיע 3:0 בידי עירוני טבריה בפתיחת המחזור ה-15 ביום שבת, והערב (שני) בית”ר ירושלים ניצלה עד תום את המעידה הגדולה של המוליכה עם 1:2 יקר בסמי עופר על מכבי חיפה שהוריד את הפער ל-2 נקודות בלבד.

המנצחת הגדולה של המחזור היא כמובן בית”ר, שנושפת בעורף של ב”ש, כשכל המומנטום לצדה אחרי ניצחון יוקרתי במיוחד. כזכור, מכבי ת”א סיימה אתמול ב-1:1 מול מכבי נתניה, וצמצמה את ההפרש מהדרומיים ל-6 נקודות, כשאלופת השנתיים האחרונות רחוקה כבר 4 נקודות מבית”ר.

בסיומו של המחזור, מכבי חיפה המאוכזבת צנחה למקום השישי וכרגע הירוקים מהכרמל, שנעצרו אחרי תקופה מרשימה ו-3 ניצחונות רצופים, נמצאים במרחק 3 נקודות מהפועל תל אביב הרביעית, ונקודה פחות ממכבי נתניה החמישית.

צמרת ליגת העל

1 – הפועל ב”ש עם 35 נקודות (15:34 הפרש שערים, 19+)

2 – בית”ר ירושלים עם 33 נקודות (18:37, 19+)

3 – מכבי תל אביב עם 29 נקודות (17:32, 15+)

4 – הפועל תל אביב עם 25 נקודות (19:29, 10+)

5 – מכבי נתניה עם 23 נקודות (32:29, 3-)

6 – מכבי חיפה עם 22 נקודות (16:27, 11+)