"חטפתי מכות משוטר, היחס אלינו כמו לאויבים"

מאות אוהדי בית”ר ירושלים נמחצו בכניסה לאצטדיון סמי עופר הערב (שלישי) למשחק מול מכבי חיפה. יתרה מכך, חלק מהאוהדים מדווחים כי בדקה העשרים למשחק והם עדיין לא נכנסו לאצטדיון הצפוני.

לפי עדויות אוהדים: “אנשים פה אוכלים פיצוצים. בלגן מטורף, המשטרה לא מתייחסת אלינו בצורה יפה”. אוהד נוסף מעיד: “כולם נמחצים, אף אחד לא עובר לתוך האצטדיון, כשסוף סוף אתה נכנס לבידוק הכל ריק”.

אוהדי בית"ר מחוץ למגרש

אוהד נוסף של הקבוצה הירושלמית העיד: “חטפתי מכות משוטר, מתייחסים אלינו כמו אויבים”.

גורם במועדון הוסיף על עדויות האוהדים: “יש אלימות לא פשוטה נגד אוהדים שלנו מחוץ ליציע, אנחנו מעורבים ובודקים מה הולך שם”.

כמו כן, הנהלת הקבוצה מהבירה מדווחת על האירועים ומנסה כל העת לעזור לאוהדים.