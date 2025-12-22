יום שני, 22.12.2025 שעה 23:42
ליגה יוונית 25-26
3711-2615א.א.ק. אתונה1
368-3115אולימפיאקוס2
3512-3115פאוק סלוניקי3
2817-3615לודיקוס4
2518-1815וולוס5
2217-2114פנאתינייקוס6
2016-1315אריס סלוניקי7
1823-2215קיפיסיאס8
1524-1415פאנטוליקוס9
1319-1515אסטרס טריפוליס10
1320-1415אטרומיטוס11
1227-1514אופי כרתים12
927-1315לאריסה13
537-715פאנסרייקוס14

90 דק' לדיא סבע, אמדספור איבדה את הפסגה

הקשר השלים משחק מלא, אך קבוצתו נעצרה לאחר שלושה ניצחונות רצופים עם 0:0 נגד בודרומספור וכבר לא ראשונה. 87 דקות ללאיוס ב-0:2 של לבאדיקוס ביוון

|
דיא סבע במעמד החתימה (פרטי)
דיא סבע במעמד החתימה (פרטי)

הכדורגל באירופה ממשיך לצבור תאוצה משבוע לשבוע ויחד עם כל הקבוצות שמנסות להמשיך לעמוד במטרות ויעדים שהוצבו, כך גם הליגיונרים שלנו מעבר לים מנסים להמשיך לעשות חיל ולעזור למועדונים שלהם, וגם היום (שני) חלק מהם שיחקו.

# בליגה השנייה בטורקיה, אמדספור סיימה ב-0:0 עם בודרומספור במסגרת המחזור ה-18, כאשר דיא סבע שיחק 90 דקות אצל האורחת. קבוצתו של הקשר נעצרה אחרי שלושה ניצחונות ברציפות ואיבדה את הפסגה, כשהיא בתיקו עם פנדיקספור, אך עם הפרש שערים גרוע יותר.

# ביוון, לבאדיקוס ניצחה 0:2 בחוץ את פנסראייקוס כשהישאם לאיוס פתח בהרכב של המנצחת וירד בדקה ה-87 כשקבוצתו הובילה 0:1. לבאדיקוס במקום הרביעי עם 28 נקודות אחרי 15 מחזורים, תשע נקודות מהפסגה, עם ניצחון שני ברציפות. אגב, אלן אוז’בולט, אקס הפועל ת”א והפועל חיפה, שיחק 65 דקות, כשג’ואל אבו חנא לא היה בסגל בעקבות פציעה.

