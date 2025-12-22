יום שני, 22.12.2025 שעה 22:24
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2214-2614מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

טקס מרגש לדין דוד לפני המשחק נגד בית"ר י-ם

צפו בתמונות: החלוץ, ששיחק ארבע עונות גדולות במועדון מהכרמל, שכללו שתי אליפויות וקמפיין בליגת האלופות, התקבל באהבה רבה על ידי הקהל בסמי עופר

דין דוד ועלי מוחמד בטקס (רדאד ג'בארה)
דין דוד ועלי מוחמד בטקס (רדאד ג'בארה)

מכבי חיפה מארחת בשעה זו את בית”ר ירושלים למפגש ענק בסמי עופר, כשלפני פתיחת ההתמודדות, המועדון הירוק ערך טקס מרגש לדין דוד, שהגיע לאצטדיון לצפות ולעודד את האקסית, בזמן שהוא מבחינתו בפגרה, אחרי שהעונה של קבוצתו, יוקוהומה מרינוס, תמה ביפן.

אקס הירוקים קיבל חולצה ממוסגרת עם המספר שלבש אצל המועדון מהכרמל, 21, כשעל המסך הוקרן סרטון ובו השערים והרגעים הגדולים שלו בקבוצה. בנוסף, הוא עבר בין היציעים, כשהקהל שר לו: “אנחנו אוהבים אותך”.

דין דוד עם החולצה הממוסגרת (עמרי שטיין)דין דוד עם החולצה הממוסגרת (עמרי שטיין)
דין דוד ועלי מוחמד בטקס לכבוד החלוץ (עמרי שטיין)דין דוד ועלי מוחמד בטקס לכבוד החלוץ (עמרי שטיין)
דין דוד ועלי מוחמד בטקס (רדאד גדין דוד ועלי מוחמד בטקס (רדאד ג'בארה)

החלוץ עבר לירוקים מהכרמל ב-2021, ושיחק ארבע עונות, שהיו שנות שיא עבור המועדון. במהלכן היו לו 184 הופעות שכללו 76 שערים, שתי אליפויות, גביע הטוטו ועלייה מפורסמת לליגת האלופות. ה-2:3 והצמד שכלל את הגול המפורסם עם העקב נגד מכבי תל אביב, השער נגד יובנטוס בחוץ ועוד אין ספור רגעים מרגשים.

