יום שני, 22.12.2025 שעה 20:16
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2214-2614מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

בטירוף שלהם: צפו בצעדה של אוהדי מכבי חיפה

הקהל הירוק כהרגלו סיפק אווירה מחשלמת כשהוא עשה את דרכו לאצטדיון סמי עופר לקראת המפגש נגד בית"ר י-ם ב-20:30. אבוקות, רימוני עשן ושירים: צפו

|
מופע האבוקות אצל אוהדי מכבי חיפה (רדאד ג'בארה)
מופע האבוקות אצל אוהדי מכבי חיפה (רדאד ג'בארה)

בכל פעם שמכבי חיפה פוגשת את בית”ר ירושלים זה משחק שהוא על מעבר לכדורגל. שתיים מהקבוצות הגדולות אי פעם במדינה מספקות מידי מפגש תוצאות אדירות וכדורגל נפלא, והאווירה כמובן בהתאם לכך, ולאווירה מהסוג הזה דאגו האוהדים הירוקים לפני המשחק.

רגע לפני שהקבוצות יעלו על כר הדשא, הקהל מהכרמל ערך את הצעדה המסורתית שלו עם רימוני עשן ואבוקות, ושרו כשהם עשו את הדרך אל תוך אצטדיון סמי עופר. במכבי חיפה רוצים להמשיך בכושר טוב, כשיש להם שלושה ניצחונות ברציפות. צפו בצעדה: 

אוהדי מכבי חיפה בצעדה למשחק נגד בית"ר

הקדנצייה של ברק בכר, השלישית שלו בירוק, התחילה רע עם כמות תוצאות תיקו גדולה שבכל פעם קבוצתו ספגה בדקה ה-90 ומעלה, אך הוא הצליח לבינתיים ליישר את המצב עם רצף הניצחונות, אותו כאמור ינסה להמשיך נגד בית”ר ירושלים.

