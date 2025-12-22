יום שני, 22.12.2025 שעה 20:54
23931-110712הפועל אילת
22940-108012מכבי רחובות
21946-106012עירוני נהריה
191014-111912מכבי אשדוד
19947-94512הפועל חיפה
18945-96211אליצור אשקלון
18917-89411מ.כ. עוטף דרום
17913-95612א.ס. רמה"ש
171045-99812מכבי קריית גת
161050-101312הפועל מגדל העמק
16967-92111אליצור שומרון
161082-102412אליצור יבנה
15941-85811מכבי מעלה אדומים
151020-93312מכבי פ"ת
141050-97912מכבי חיפה
131078-93712מ.ס צפת

הפועל חיפה מנסה להכשיר את האריס לדרבי

ליגה לאומית בכדורסל: האדומים מהכרמל מקווים שהשחקן המצטיין שלהם העונה יחזור דווקא למשחק החשוב מול הירוקים ברביעי. יבנה עשתה שינויים בסגל

|
אוהדי הפועל חיפה (רועי כפיר)
אוהדי הפועל חיפה (רועי כפיר)

בהפועל חיפה מתוכננים לדרבי החיפאי הראשון בעיר מאז עונת 2020/21. הקבוצה של רובן נייברגר מנסה להכשיר את הפורוורד ווסלי האריס, שנפצע ברצועות הקרסול בתחילת החודש. צפי ההיעדרות של האריס היה כחודש, אך האדומים מהכרמל מנסים להכשירו לדרבי ביום רביעי (19:15) במסגרת הליגה הלאומית בכדורסל.

האריס עורך אימונים חלקיים והיום באימון כבר ערך אימון עם מגע. האימון המסכם מחר יקבע האם יוכל להירשם לדרבי. אם יירשם, ישוחרר כמובן מי שהובא כמחליפו, הסנטר, קווין אלן. 

האריס (28, 2.03) מוביל את חיפה העונה בנקודות (20.3), חטיפות (2.0), חסימות (1.1) ומדד (26.7). 

במקביל, אליצור יבנה שחררה את הקלעי, איאן מרטינס והחתימה במקומו את הרכז, אנטוניו דיי, שייקח חלק מחר במשחק מול מגדל העמק.

דיי (25, 1.84), בוגר מכללת פלורידה אינטרנשיונל, שיחק העונה בלוליו השבדית וסייע לה לנצח שבעה משמונת משחקי הליגה שלה. הוא העמיד בשבדיה ממוצעים של 17.2 נקודות, 4.4 ריבאונדים, 3.7 אסיסטים ו-2 חטיפות. לפני לוליו שיחק בפורטוגל, סלובקיה ומקסיקו.  יבנה נמצאת כרגע במאזן 8:4 שלילי בחלק התחתון של הטבלה ועשתה את השינוי מתוך כוונה להכניס סדר למשחק הקבוצתי.

