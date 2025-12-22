יום שני, 22.12.2025 שעה 20:13
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2214-2614מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

טבארש, אלימלך ו-3 בלמים: ענו בסקר ההרכבים

פורסמו ההרכבים למכבי חיפה נגד בית"ר ירושלים ב-20:30, זה הזמן שלכם לענות בוואטסאפ של ONE: הם 3 בלמים שמאליים ישפיע בירוק והאם אלימלך ירשים?

|
ברק יצחקי וברק בכר (עמרי שטיין)
ברק יצחקי וברק בכר (עמרי שטיין)

בכל פעם ששתיים מהגדולות בכדורגל הישראלי שלנו נפגשות זה גדול, וכך זה גם היום (שני, 20:30). מכבי חיפה תארח את בית”ר ירושלים למפגש יוקרתי ומסקרן מביוחד, כאשר כל ברק, יצחקי ובכר, ינסה לקחת שלוש נקודות כדי להמשיך בכושר הנהדר.

כעת, זה הזמן שלכם לענות על השאלות הבוערות בערוץ הוואטסאפ של ONE: האם ברק בכר עושה נכון כשהוא פותח עם שלושה בלמים, האם תשפיע העובדה שחמשת השחקנים בהגנה שמאליים, האם ברק יצחקי עושה נכון שהוא פותח עם אילסון טבארש ועם דור חוגי והאם רועי אלימלך ירשים מול האקסית? הצביעו בוואטסאפ

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהביתנגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */