2 אוהדים נעצרו בחשד להפעלת אמצעי פירוטכניקה

במשחק בין מכבי נתניה למכבי תל אביב אמש באצטדיון מרים, הודלקו מספר אבוקות בפתיחה מצד הקהל הביתי והיום (שני) המשטרה הודיעה שעצרה קטין ובגיר תושבי העיר בחשד להפעלת פירוטכניקה מסוכנת.

בהודעה נכתב: “שוטרי תחנת נתניה נערכו אמש על מנת לאבטח את משחק הכדורגל שהתקיים בעיר, כאשר במהלך המשחק הודלקו מספר אבוקות ובעקבות כך פתחה המשטרה בחקירת האירוע.

“כאמור, בתום חקירה מהירה בשילוב אמצעים טכנולוגיים זיהו חוקרי תחנת נתניה את 2 החשודים בהדלקתם - קטין ובגיר תושבי העיר בגילאי 16 ו-27 ולפני זמן קצר עצרו אותם.

“בסיום חקירתם ובהתאם לחוק הספורט יוחלט על המשך הצעדים כלפיהם העלולים לכלול קנס כספי גבוה והרחקה ממגרשי הכדורגל. החקירה בראשיתה וצפויים מעצרים נוספים בהמשך”.