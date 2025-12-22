יום שני, 22.12.2025 שעה 20:54
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3016-2016אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2322-1517אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

"שבועות מכריעים": טר שטגן בדרך לעזוב בינואר

קפטן ברצלונה ניצב בפני צומת דרכים רצינית, כשהמנהל המקצועי של נבחרת גרמניה התנה את מקומו כשוער הראשון של המנשאפט במונדיאל בכך שיקבל דקות משחק

|
מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)
מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)

מארק אנדרה טר שטגן נמצא בצומת דרכים. אמנם הוא חזר למגרשים בשבוע שעבר בגביע, אך שוער ברצלונה פתח שוב בספסל נגד ויאריאל וראה את ז’ואן גארסיה נותן משחק אדיר. שוק ההעברות של ינואר עומד להיפתח, ועתידו של הגרמני לוט בערפל, כשהוא צריך לקבל החלטות חשובות, אם הוא רוצה לפתוח בין הקורות של גרמניה במונדיאל 2026.

היום (שני), רודי פולר, המנהל המקצועי של המנשאפט, התייחס לעניין: “לא משנה אם הוא יישאר בברצלונה או במקום אחר, בסופו של דבר הוא חייב לשחק ואז נוכל לשמוח לתת לו הזדמנות סוף סוף להחליף את מנואל נוייר כשוער הראשון של הנבחרת למונדיאל”, אמר חלוץ העבר של גרמניה, שגם זכה עמה בגביע העולם של 1990.

פולר הודה כי ההתאחדות הגרמנית נמצאת בקשר רציף עם טר שטגן, אך הוא לא רצה להתחייב לגביו: “ייתכן שהנושא יישאר מעט פתוח, כי הרבה תלוי במארק. השאלה היא איך הדברים יתפתחו ומה הוא יעשה. בכל מקרה, אוליבר באומן עושה עבודה מצוינת עד כה”.

הפער נשמר: ברצלונה מנצחת את ויאריאל 0:2

שוער אלופת ספרד ניצב בפני שבועות מכריעים לעתידו. עד כה, הוא לא הסכים להתגמש ולוותר על שכרו כדי לאפשר רישומים אחרים של הקטלונים. הרצון של טר שטגן תמיד היה להישאר בבארסה, מתוך אמונה שהוא יכול להיאבק על מקום בהרכב, אך האנזי פליק כבר נראה חד משמעי בכוונותיו, והוא לא אמור לחזור להיות מספר 1 של הבלאוגרנה.

