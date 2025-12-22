יום שני, 22.12.2025 שעה 20:53
כדורגל עולמי  >> אליפות אפריקה 2025
אליפות אפריקה 2025 24-25
 בית 1 
30-21מרוקו1
11-11מאלי2
11-11זמביה3
02-01קומורו4
 בית 2 
00-00מצרים1
00-00דר' אפריקה2
00-00אנגולה3
00-00זימבבואה4
 בית 3 
00-00ניגריה1
00-00טוניסיה2
00-00אוגנדה3
00-00טנזניה4
 בית 4 
00-00סנגל1
00-00הרפ' הדמוקרטית קונגו2
00-00בנין3
00-00בוטסואנה4
 בית 5 
00-00אלג'יריה1
00-00בורקינה פאסו2
00-0 0גינאה המשוונית3
00-00סודאן4
 בית 6 
00-00חוף השנהב1
00-00קמרון2
00-00גאבון3
00-00מוזמביק4

לאחר שער בתוספת: מאלי וזמביה נפרדו ב-1:1

הנשרים ונבחרת קליעי הנחושת פתחו את דרכם באליפות אפריקה בתיקו דרמטי. סינייוקו כבש, דאקה השווה בסיום. 90 דקות לקאנגווה, סבובו ומוסונדה שותפו

|
ממאדו סנגארה בועט (IMAGO)
ממאדו סנגארה בועט (IMAGO)

לאחר שאליפות אפריקה יצאה לדרכה אתמול (ראשון) עם הניצחון של המארחת מרוקו 0:2 על קומורו, התחרות נמשכה היום כשקיבלנו את המשחק הנוסף של בית א’, בו מאלי וזמביה נפרדו ב-1:1. בהמשך בית ב’ ייצא לדרכו: דרום אפריקה תפגוש את אנגולה ומצרים תתמודד מול זימבבואה.  

מאלי – זמביה 1:1 

במחצית הראשונה שתי הנבחרות לא מצאו את הרשת, בעוד שהנשרים אף קיבלו פנדל בדקה ה-42, אך אל בילאל טורה לא הצליח להרשית מהנקודה הלבנה. השער הראשון בהתמודדות הגיע בדקה ה-61 כשלאסין סינייוקו מצא את הרשת בדקה ה-90+2 פאטסון דאקה השווה עם שער דרמטי וקבע חלוקת נקודות.

בפינה הישראלית של זמביה: קינגס קאנגווה השלים 90 דקות, ג’וזף סבובו עלה אל כר הדשא בדקה ה-67 וקנדי מוסונדה שמשחק בהפועל רמת גן עלה לשחק בדקה ה-78.   

