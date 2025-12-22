לאחר שער בתוספת: מאלי וזמביה נפרדו ב-1:1

לאחר שאליפות אפריקה יצאה לדרכה אתמול (ראשון) עם הניצחון של המארחת מרוקו 0:2 על קומורו, התחרות נמשכה היום כשקיבלנו את המשחק הנוסף של בית א’, בו מאלי וזמביה נפרדו ב-1:1. בהמשך בית ב’ ייצא לדרכו: דרום אפריקה תפגוש את אנגולה ומצרים תתמודד מול זימבבואה.

מאלי – זמביה 1:1

במחצית הראשונה שתי הנבחרות לא מצאו את הרשת, בעוד שהנשרים אף קיבלו פנדל בדקה ה-42, אך אל בילאל טורה לא הצליח להרשית מהנקודה הלבנה. השער הראשון בהתמודדות הגיע בדקה ה-61 כשלאסין סינייוקו מצא את הרשת בדקה ה-90+2 פאטסון דאקה השווה עם שער דרמטי וקבע חלוקת נקודות.

בפינה הישראלית של זמביה: קינגס קאנגווה השלים 90 דקות, ג’וזף סבובו עלה אל כר הדשא בדקה ה-67 וקנדי מוסונדה שמשחק בהפועל רמת גן עלה לשחק בדקה ה-78.