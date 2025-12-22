דיווח בבריטניה: סמניו בחר את היעד המועדף עליו

ב’מירור’ הבריטי מדווחים כי המרסיסייד נערכים למהלך בחלון ההעברות של ינואר, כשהשם החם ביותר עבורם הוא אנטואן סמניו. כנף בורנמות', שרושם עונה נהדרת, בעל סעיף שחרור בשבועיים הראשונים של ינואר העומד על 65 מיליון ליש"ט ומאפשר לכל קבוצה שיכולה לשלם את הסכום הנ”ל לצרפו, כשגם מנצ'סטר סיטי, מנצ'סטר יונייטד וטוטנהאם נמצאות חזק במרוץ אחריו.

באנגליה מדווחים כי הקבוצה המועדפת על השחקן היא ליברפול, וכי מנצ’סטר סיטי היא האופציה השנייה עבורו. טוטנהאם הייתה מוכנה ללכת בגדול על המהלך לצרף את סמניו ולהציע לו שכר גבוה במיוחד, אך נראה שהוא לא שש להגיע לקבוצה של תומאס פרנק, והסיכויים שיגיע ללונדון בינואר הקרוב נמוכים.

אנטואן סמניו חוגג (IMAGO)

בליברפול רואים בסמניו כמי שיכול למלא את החלל שיותיר סלאח בטווח הרחוק. עם זאת, השחקן עצמו הצהיר כי הוא שואף לשחק כחלוץ מרכזי: "נועדתי להיות מספר 9", אמר בראיון לערוץ היוטיוב ‘AwayDays’: "זה כל מה שיש לי להגיד למאמן - שים אותי כחלוץ". תכונה זו עשויה להפוך אותו גם למחליף אידיאלי לאלכסנדר איסאק הפצוע במרכז הרחבה.

לא רק ההתקפה זקוקה לחיזוק אצל האלופה. ארנה סלוט לוחץ על ההנהלה להחתים את מארק גוהי, בלם קריסטל פאלאס, שהיה קרוב מאוד להגיע לאנפילד כבר בקיץ האחרון. לאור הפציעות של ג'ובאני לאוני וג'ו גומז, בליברפול מבינים כי צירוף בלם הוא הכרחי כדי למנוע מצב של חוסר יציבות הגנתית.

מארק גוהי (IMAGO)

גוהי, שנחשב לאחד הבלמים היציבים בליגה, מסיים חוזה בקיץ ומושך עניין גם מצד באיירן מינכן ומנצ'סטר סיטי, וליברפול תצטרך לפעול מהר. הצעה של כ-30 מיליון ליש"ט עשויה להספיק כדי להשלים את העסקה כבר עכשיו. במועדון חוששים משחזור של עונת 2020/21, אז מצוקת פציעות בהגנה אילצה את הקבוצה להסתמך על שחקנים חסרי ניסיון ופגעה בשאיפות של האדומים.