ליגה אנגלית 25-26
3910-3117ארסנל1
3716-4117מנצ'סטר סיטי2
3618-2717אסטון וילה3
2917-2917צ'לסי4
2925-2817ליברפול5
2717-1917סנדרלנד6
2628-3117מנצ'סטר יונייטד7
2619-2117קריסטל פאלאס8
2423-2517ברייטון9
2420-1817אברטון10
2322-2317ניוקאסל11
2325-2417ברנטפורד12
2223-2617טוטנהאם13
2229-2617בורנמות'14
2026-2316פולהאם15
1931-2417לידס16
1825-1716נוטינגהאם פורסט17
1335-1917ווסטהאם18
1134-1917ברנלי19
237-917וולבס20

דיווח בבריטניה: סמניו בחר את היעד המועדף עליו

הכנף הגנאי, לו סעיף שחרור של 65 מיליון פאונד בשבועיים הראשונים של ינואר, נותן עדיפות למעבר לליברפול. גם מארק גוהי על הכוונת של המייטי רדס

|
אנטואן סמניו. יגיע לליברפול? (IMAGO)
אנטואן סמניו. יגיע לליברפול? (IMAGO)

ב’מירור’ הבריטי מדווחים כי המרסיסייד נערכים למהלך בחלון ההעברות של ינואר, כשהשם החם ביותר עבורם הוא אנטואן סמניו. כנף בורנמות', שרושם עונה נהדרת, בעל סעיף שחרור בשבועיים הראשונים של ינואר העומד על 65 מיליון ליש"ט ומאפשר לכל קבוצה שיכולה לשלם את הסכום הנ”ל לצרפו, כשגם מנצ'סטר סיטי, מנצ'סטר יונייטד וטוטנהאם נמצאות חזק במרוץ אחריו.

באנגליה מדווחים כי הקבוצה המועדפת על השחקן היא ליברפול, וכי מנצ’סטר סיטי היא האופציה השנייה עבורו. טוטנהאם הייתה מוכנה ללכת בגדול על המהלך לצרף את סמניו ולהציע לו שכר גבוה במיוחד, אך נראה שהוא לא שש להגיע לקבוצה של תומאס פרנק, והסיכויים שיגיע ללונדון בינואר הקרוב נמוכים.

אנטואן סמניו חוגג (IMAGO)אנטואן סמניו חוגג (IMAGO)

בליברפול רואים בסמניו כמי שיכול למלא את החלל שיותיר סלאח בטווח הרחוק. עם זאת, השחקן עצמו הצהיר כי הוא שואף לשחק כחלוץ מרכזי: "נועדתי להיות מספר 9", אמר בראיון לערוץ היוטיוב ‘AwayDays’: "זה כל מה שיש לי להגיד למאמן - שים אותי כחלוץ". תכונה זו עשויה להפוך אותו גם למחליף אידיאלי לאלכסנדר איסאק הפצוע במרכז הרחבה.

לא רק ההתקפה זקוקה לחיזוק אצל האלופה. ארנה סלוט לוחץ על ההנהלה להחתים את מארק גוהי, בלם קריסטל פאלאס, שהיה קרוב מאוד להגיע לאנפילד כבר בקיץ האחרון. לאור הפציעות של ג'ובאני לאוני וג'ו גומז, בליברפול מבינים כי צירוף בלם הוא הכרחי כדי למנוע מצב של חוסר יציבות הגנתית.

מארק גוהי (IMAGO)מארק גוהי (IMAGO)

גוהי, שנחשב לאחד הבלמים היציבים בליגה, מסיים חוזה בקיץ ומושך עניין גם מצד באיירן מינכן ומנצ'סטר סיטי, וליברפול תצטרך לפעול מהר. הצעה של כ-30 מיליון ליש"ט עשויה להספיק כדי להשלים את העסקה כבר עכשיו. במועדון חוששים משחזור של עונת 2020/21, אז מצוקת פציעות בהגנה אילצה את הקבוצה להסתמך על שחקנים חסרי ניסיון ופגעה בשאיפות של האדומים.

