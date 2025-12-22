לימור מזרחי מונתה למנכ"לית אליצור נתניה

כפי שפרסמנו בשבוע שעבר באתר ONE, לימור מזרחי נכנסה רשמית לתפקיד מנכ"לית אליצור נתניה, כחלק מהשינויים הגדולים המתרחשים במועדון, בתוכם העזיבה של המנהל המקצועי, עידן אבשלום, יושב ראש הקבוצה, אבידן נגר ואתמול גם עזיבת המאמן היווני, אריס ליקויאניס.

מזרחי כבר נפגשה עם הצוות המקצועי והשחקנים, כדי להכין תכניות עבודה. במועדון אמרו: "אנחנו מאחלים ללימור המון הצלחה בתפקיד החדש, בטוחים ביכולות שלה, ומתרגשים לצאת יחד לדרך חדשה ומלאת אנרגיות".

מזרחי בת ה-55, מי שנבחרה לשחקנית העשור של ישראל בשנות התשעים, פרשה ממשחק פעיל בסוף שנת 2008. בעונת 2010/11 שימשה כעוזרת מאמן אליצור מכבי נתניה מליגת העל. בשנים 2016 ו-2017 מונתה למאמנת נבחרת הקדטיות.

אוהדי אליצור נתניה (רועי כפיר)

אצל היהלומים ממשיכים במקביל לחפש מאמן, במקום ליקויאניס. כרגע עוזר המאמן, נתנאל דהן, מעביר את האימונים.