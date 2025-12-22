המשחק בין מילאן לקומו לא ייערך באוסטרליה

יש דברים עליהם אומרים “רק בישראל”. למיצג החובבנות שקורה כרגע באיטליה, היה ניתן להגיד את צמד המילים האלו, אם זה היה מתקשר למדינתנו, כשהצדדים בפארסה הגדולה שמתרחשת בנוגע לקיום המשחק בין מילאן לקומו באוסטרליה, הנהלת הליגה האיטלקית וקונפדרציית הכדורגל של אסיה אחראיות.

אחרי שבמשך מספר חודשים מדברים על כך שבעקבות אולימפיאדת החורף, שתוזנק מהסן סירו, המשחק בין מילאן לקומו שאמור להתרחש ב-8 בפברואר ישוחק באוסטרליה, כעת צצה בעיה חדשה, שמובילה לכך שההתמודדות תועתק בשנית. לאן? עדיין לא נקבע.

אותה בעיה חלה בעקבות כך שהמגעים בין הנהלת הסרייה א’ לבין קונפדרציית הכדורגל של אסיה, לא הגיעו לסיכום, שכן האחרונה הטילה קשיים ולא סיפקה אישור לקיום המפגש. גם כאשר הנהלת הליגה התיישרה לדרישתם, כולל ההסכמה לכך ששופטים מהיבשת ינהלו את המשחק, הטילה הקונפדרציה תנאים נוספים, לגביהם הצדדים לא היו מוכנים להתפשר.

שחקני קומו. הטיסה לאוסטרליה בוטלה (IMAGO)

כדי להעצים את עומק האבסורד, רק ביום חמישי האחרון, נשיא הליגה, אציו סימונלי, הכריז רגע לפני תחילת המשחק של הרוסונרי נגד נאפולי במסגרת חצי גמר הסופר קאפ, על כך שהמפגש יתקיים כמתוכנן, ואף דיבר על כך שקיבל המלצות לגבי שופטים שיכולים לנהל את ההתמודדות.

בהודעה הרשמית של הליגה האיטלקית נכתב: “המשחק בפרת’ בוטל. בעקבות הסכמה משותפת בין הליגה לממשלת אוסטרליה, שני הצדדים הגיעו להסכמה על מנת להימנע מהפסדים כלכליים מיותרים לאור תנאי אישור מכבידים וסיבוכים של הרגע האחרון שאינם בשליטת הממשלה”.

אציו סימונלי (IMAGO)

לאחר התבאטויותיו בחמישי האחרון, סימונלי דיבר בשנית: “המשחק בין מילאן לקומו בפרת’ בתאריך ה-8 בפברואר הפך לבלתי אפשרי. אנחנו מאמינים שההחלטה הזו היא פספוס הזדמנות בפרויקט הכדורגל האיטלקי המתפתח ברמה הבינלאומית, שמשפיע גם על אוהדי סרייה א’ רבים שחלמו לצפות במפגש הזה בביתם”.