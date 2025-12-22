יום שני, 22.12.2025 שעה 17:46
כדורגל עולמי  >> ליגה פורטוגלית
ליגה פורטוגלית 25-26
404-3014פורטו1
357-3814ספורטינג ליסבון2
328-3014בנפיקה ליסבון3
269-1915ז'יל ויסנטה4
2513-2615בראגה5
239-1814פמליקאו6
2124-2115מורירנסה7
2117-1514גימראייש8
1725-2315אשטוריל9
1720-1514אלוורקה10
1724-1915ריו אבה11
1621-1715נסיונאל מדיירה12
1615-1115סנטה קלרה13
1522-1715אמדורה14
1329-1615קאסה פיה15
1337-1515ארוקה16
927-915טונדלה17
439-1115איי.וי.אס18

דיווח: אלבס יקנה קבוצה בפורטוגל ויירשם כשחקן

בברזיל טוענים על צעד מפתיע של המגן לשעבר אחרי שיצא ממאסר, כאשר הוא במו"מ מתקדם עם קבוצה מהליגה השלישית בפורטוגל במטרה גם לשחק במדים שלה

|
דני אלבס (רויטרס)
דני אלבס (רויטרס)

דני אלבס, אחד המגנים הגדולים בתולדות הכדורגל העולמי ואקס ברצלונה, עשוי לחזור לשחק כדורגל, ובצורה יוצאת דופן במיוחד. לפי דיווחים בברזיל, הברזילאי בן ה-42 קרוב להשלמת רכישת קבוצה מהליגה השלישית בפורטוגל, יחד עם קבוצת משקיעים המלווה אותו.

על פי הפרטים, המו”מ מתקדם מול סאו ז’ואאו דה ור, המדורגת כיום במקום העשירי בליגה השלישית בפורטוגל, כאשר אלבס שוקל לא רק להפוך לבעלים, אלא גם לשוב וללבוש את המדים לתקופה של כחצי שנה. עבורו, מדובר בהזדמנות לסיים את הקריירה על כר הדשא, שנים לאחר שנאלץ להפסיק לשחק בעקבות הפרשה המשפטית שהובילה למאסרו בספרד.

כזכור, אלבס הפסיק לשחק בינואר 2023 לאחר שהואשם בתקיפה מינית ונשפט בספרד. במרץ האחרון זוכה על ידי בית המשפט, וכעת הוא שואף לחזור לכדורגל ברמה נמוכה יותר, אך עם תחושת הדשא והנעליים פעם נוספת.

בשבועות האחרונים עלה שמו של אלבס לכותרות גם מסיבה אחרת, לאחר שחשף את אורח חייו החדש כמטיף דתי. “צריך אמונה, אני ההוכחה לכך”, אמר לא פעם לאחרונה. לפי הדיווח של ESPN ברזיל, אלבס נחוש לחזור לשחק ולהיכנס לכושר, הפעם עבור קבוצה שנמצאת בבעלותו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
