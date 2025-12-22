דיווח: אלבס יקנה קבוצה בפורטוגל ויירשם כשחקן

דני אלבס, אחד המגנים הגדולים בתולדות הכדורגל העולמי ואקס ברצלונה, עשוי לחזור לשחק כדורגל, ובצורה יוצאת דופן במיוחד. לפי דיווחים בברזיל, הברזילאי בן ה-42 קרוב להשלמת רכישת קבוצה מהליגה השלישית בפורטוגל, יחד עם קבוצת משקיעים המלווה אותו.

על פי הפרטים, המו”מ מתקדם מול סאו ז’ואאו דה ור, המדורגת כיום במקום העשירי בליגה השלישית בפורטוגל, כאשר אלבס שוקל לא רק להפוך לבעלים, אלא גם לשוב וללבוש את המדים לתקופה של כחצי שנה. עבורו, מדובר בהזדמנות לסיים את הקריירה על כר הדשא, שנים לאחר שנאלץ להפסיק לשחק בעקבות הפרשה המשפטית שהובילה למאסרו בספרד.

כזכור, אלבס הפסיק לשחק בינואר 2023 לאחר שהואשם בתקיפה מינית ונשפט בספרד. במרץ האחרון זוכה על ידי בית המשפט, וכעת הוא שואף לחזור לכדורגל ברמה נמוכה יותר, אך עם תחושת הדשא והנעליים פעם נוספת.

בשבועות האחרונים עלה שמו של אלבס לכותרות גם מסיבה אחרת, לאחר שחשף את אורח חייו החדש כמטיף דתי. “צריך אמונה, אני ההוכחה לכך”, אמר לא פעם לאחרונה. לפי הדיווח של ESPN ברזיל, אלבס נחוש לחזור לשחק ולהיכנס לכושר, הפעם עבור קבוצה שנמצאת בבעלותו.