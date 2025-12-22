סמי עופר מחכה: הסטטיסטיקה לפני הטירוף

המפגש בין מכבי חיפה לבית"ר ירושלים תמיד הבטיח רבות, אבל הפעם נראה שהמספרים מאחורי הקלעים מספרים סיפור מרתק לא פחות ממה שקורה על הדשא. כששתי האימפריות הללו נפגשות, הסטטיסטיקה מלמדת על שוויון כמעט מוחלט: בעשרת המפגשים האחרונים בכל המסגרות, הירוקים ניצחו בארבעה משחקים, הירושלמים ב-3 ושלושה נוספים הסתיימו ללא הכרעה, עם מאזן שערים דחוק של 15:16 לטובת החבורה מהכרמל.

למרות הביתיות, מכבי חיפה גוררת איתה נתון מדאיג: הניצחון האחרון שלה על בית"ר בסמי עופר היה אי שם ביולי 2023, בגמר אלוף האלופים. מאז, בארבעה ביקורים של הצהובים-שחורים באצטדיון החיפאי, המארחת לא הצליחה לנצח (שני הפסדים ושתי תוצאות תיקו).

מי שסומכים עליו שישבור את הנאחס הוא ברק בכר. המאמן הירוק מחזיק ברקורד מרשים של 33 משחקי ליגה מול בית"ר, בהם רשם 21 ניצחונות ו-70% הצלחה. מנגד, בית"ר מגיעה כ"אימת החוץ" של הליגה: עם 83% הצלחה במשחקי חוץ העונה (5 ניצחונות מ-6 משחקים), החבורה מהבירה לא חוששת משום יציע עוין.

ברק בכר (עמרי שטיין)

הפיקנטריה הגדולה ביותר מגיעה מגזרת הסגלים. לא פחות מ-11 שחקנים בסגלים הנוכחיים לבשו את המדים של היריבה במשחקי הליגה. בצד הירוק נמצאים דמויות כמו עלי מוחמד, שון גולדברג, סילבה קאני ומיכאל אוחנה, בעוד שבצד הצהוב-שחור יחזרו לסמי עופר שמות כמו ירדן שועה ועומר אצילי, שמעורב ב-10 שערים העונה עם 6 כיבושים ו-4 בישולים.

אם נסתכל על המספרים היבשים, מכבי חיפה חיה על המחצית השנייה (18 שערים לעומת 8 בלבד בראשונה) ומסתמכת רבות על בעיטות עונשין (42% משעריה נכבשו בפנדלים). הירוקים מייצרים 3.6 מצבי הבקעה טובים למשחק (מקום 2 בליגה), כשמיכאל אוחנה בולט מעל כולם עם 7 מצבים שייצר לחבריו בשלושת המחזורים האחרונים.

מיכאל אוחנה (חג'אג' רחאל)

מנגד, בית"ר היא הקבוצה הקטלנית בליגה: 16.6% ממצבי ההבקעה שלה הופכים לשערים - אחוז ההמרה הגבוה בישראל. עם ירדן שועה, שסיפק 9 מסירות מפתח במחזור האחרון לבדו, והיכולת של עומר אצילי, בית"ר תנסה לנצל את החולשה של חיפה בכדורי גובה (הירוקים סופגים רבות בנגיחות) כדי להמשיך את הרצף המרשים בחוץ.

הנתונים נאספים, מנותחים ומעובדים מידי שבוע על ידי חברת רדווד, בשם מנהלת הליגות לכדורגל, ומופצים לקהל הרחב לטובת שיפור השיח המקצועי והנגשת מידע מקצועי ומהימן.