יום שני, 22.12.2025 שעה 17:42
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2214-2614מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

סמי עופר מחכה: הסטטיסטיקה לפני הטירוף

בכר מחזיק בכ-70% הצלחה מול בית"ר, שלוהטת בחוץ. מכבי חיפה תשבור את הנאחס הביתי מול הקבוצה מהבירה? וגם: האקסים. כל הנתונים לקראת המפגש הענק

|
עלי מוחמד וירין לוי (רדאד ג'בארה)
עלי מוחמד וירין לוי (רדאד ג'בארה)

המפגש בין מכבי חיפה לבית"ר ירושלים תמיד הבטיח רבות, אבל הפעם נראה שהמספרים מאחורי הקלעים מספרים סיפור מרתק לא פחות ממה שקורה על הדשא. כששתי האימפריות הללו נפגשות, הסטטיסטיקה מלמדת על שוויון כמעט מוחלט: בעשרת המפגשים האחרונים בכל המסגרות, הירוקים ניצחו בארבעה משחקים, הירושלמים ב-3 ושלושה נוספים הסתיימו ללא הכרעה, עם מאזן שערים דחוק של 15:16 לטובת החבורה מהכרמל.

למרות הביתיות, מכבי חיפה גוררת איתה נתון מדאיג: הניצחון האחרון שלה על בית"ר בסמי עופר היה אי שם ביולי 2023, בגמר אלוף האלופים. מאז, בארבעה ביקורים של הצהובים-שחורים באצטדיון החיפאי, המארחת לא הצליחה לנצח (שני הפסדים ושתי תוצאות תיקו).

מי שסומכים עליו שישבור את הנאחס הוא ברק בכר. המאמן הירוק מחזיק ברקורד מרשים של 33 משחקי ליגה מול בית"ר, בהם רשם 21 ניצחונות ו-70% הצלחה. מנגד, בית"ר מגיעה כ"אימת החוץ" של הליגה: עם 83% הצלחה במשחקי חוץ העונה (5 ניצחונות מ-6 משחקים), החבורה מהבירה לא חוששת משום יציע עוין.

ברק בכר (עמרי שטיין)ברק בכר (עמרי שטיין)

הפיקנטריה הגדולה ביותר מגיעה מגזרת הסגלים. לא פחות מ-11 שחקנים בסגלים הנוכחיים לבשו את המדים של היריבה במשחקי הליגה. בצד הירוק נמצאים דמויות כמו עלי מוחמד, שון גולדברג, סילבה קאני ומיכאל אוחנה, בעוד שבצד הצהוב-שחור יחזרו לסמי עופר שמות כמו ירדן שועה ועומר אצילי, שמעורב ב-10 שערים העונה עם 6 כיבושים ו-4 בישולים.

אם נסתכל על המספרים היבשים, מכבי חיפה חיה על המחצית השנייה (18 שערים לעומת 8 בלבד בראשונה) ומסתמכת רבות על בעיטות עונשין (42% משעריה נכבשו בפנדלים). הירוקים מייצרים 3.6 מצבי הבקעה טובים למשחק (מקום 2 בליגה), כשמיכאל אוחנה בולט מעל כולם עם 7 מצבים שייצר לחבריו בשלושת המחזורים האחרונים.

מיכאל אוחנה (חגמיכאל אוחנה (חג'אג' רחאל)

מנגד, בית"ר היא הקבוצה הקטלנית בליגה: 16.6% ממצבי ההבקעה שלה הופכים לשערים - אחוז ההמרה הגבוה בישראל. עם ירדן שועה, שסיפק 9 מסירות מפתח במחזור האחרון לבדו, והיכולת של עומר אצילי, בית"ר תנסה לנצל את החולשה של חיפה בכדורי גובה (הירוקים סופגים רבות בנגיחות) כדי להמשיך את הרצף המרשים בחוץ.

הנתונים נאספים, מנותחים ומעובדים מידי שבוע על ידי חברת רדווד, בשם מנהלת הליגות לכדורגל, ומופצים לקהל הרחב לטובת שיפור השיח המקצועי והנגשת מידע מקצועי ומהימן.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהביתנגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */