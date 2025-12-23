אתם קובעים: הצביעו ל-Winner של המחזור ה-15

המחזור ה-15 בליגת העל כבר מאחורינו כשהוא סיפק מספר משחקים עם שערים רבים, מהפכים, דרמות ותצוגות כדורגל. המשחקים הקרובים יהיו בגביע ולאחר מכן יהיה מחזור אמצע שבוע, אך בינתיים זה הזמן שלכם לקבוע מי ה-Winner של המחזור. אלה כל המועמדים לתואר:

מי היהיה Winner המחזור? (מערכת ONE)

עומרי אלטמן

אמנם הגול נגד בית”ר בתוספת היה הרגע הכי גדול, אבל נגד מכבי בני ריינה ללא ספק היה המשחק הכי טוב. הקשר/חלוץ הבריק עם צמד ובישול ב-1:3 של הפועל תל אביב נגד אדהאם האדיה וחניכיו, ובכך הוא היה מעורב בכל אחד משלושת השערים של האדומים בדרך לניצחון חשוב מאוד בבית.

עומרי אלטמן חוגג עם החברים (חגי מיכאלי)

עידו שרון

השוער המוכשר של טבריה שמושאל מהפועל תל אביב קיבל לא מזמן את הקרדיט על חשבון רוג’ריו סנטוס ולקח את המושכות כבר מההתחלה, אבל נגד הפועל באר שבע הוא הבריק אפילו עוד יותר. שער נקי מול המוליכה, הצלה אחר הצלה ומשחק יוצא מן הכלל.

עידו שרון (חג'אג' רחאל)

בריאן קרבאלי

אם בתחילת העונה היו כאלה שפקפקו בבלם וביכולות שלו, אי אפשר שלא לשים לב לשיפור המדהים שלו. הדובדבן שבקצפת לתקופה נפלאה שלו הגיעה נגד מכבי חיפה, כאשר הוא היה נפלא בחלק האחורי ב-1:2 הדרמטי של בית”ר באצטדיון סמי עופר.

ברק יצחקי מברך את בריאן קרבאלי על הניצחון (עמרי שטיין)

עוז בילו

המחמאה הכי גדולה שאפשר לתת לקיצוני של מכבי נתניה זה שבמשחק נגד מכבי תל אביב הוא רשם עוד יום במשרד. גול חשוב מאוד שנתן נקודה לקבוצתו, ובכללי עשה לא מעט צרות להגנה של אלופת המדינה. ההתקפה של היהלומים המשיכה גם במחזור האחרון לעבור קודם כל דרך בילו.

עוז בילו (רדאד ג'בארה)

ג’בייר בושנאק

כבר תקופה ארוכה שהקשר בכושר נפלא, וזה בא לידי ביטוי לגמרי ב-0:3 הנפלא של בני סכנין על מ.ס אשדוד. בושנאק פרץ את הסכר עבור הצפוניים עם שער כבר בדקה ה-2 ובכללי סיפק משחק נהדר לאורך כל כולו, כדי לעזור לקבוצתו לאסוף שלוש נקודות יקרות.

ג'בייר בושנאק (עמרי שטיין)

קליי

הפועל פתח תקווה רשמה 1:4 גדול ובעיקר חשוב מאוד נגד עירוני קריית שמונה וכולם שיחקו טוב עם ארבעה כובשים שונים, אבל הקשר היה מעל כולם עם הופעה מחשמלת. קליי גם התכבד באחד השערים בעצמו, השלישי, וגם בישל את השני לאיתי רוטמן.