אין שופטים, אין כדורים: ביזאר באליפות הטניס

אליפות ישראל בטניס סיפקה בימים האחרונים סיפור חריג שעורר לא מעט הרמות גבה במסדרונות הענף. במסגרת אליפות ישראל בזוגות נרשמה השתתפות יוצאת דופן של דניאל צוקרמן, שחקן נבחרת הדייויס, שנרשם לטורניר יחד עם אביו, אדוארד צוקרמן.

צמד אב ובן באליפות רשמית עורר שאלות בקרב שחקנים ואנשי טניס, כאשר המניע למהלך אינו ברור. ONE פנה לצוקרמן בבקשה לתגובה ממנו, אך הוא סבר שעובדים עליו וסירב להגיב. חשוב לציין כי התקנון מאפשר הרשמה חופשית, ואם שחקן מעוניין להירשם עם בנו או אביו, הדבר אפשרי, בדומה לאפשרות להשתתף גם בזוגות מעורבים.

מעבר לסיפור האישי, האליפות לוותה בביקורת חריפה מצד טניסאים על אופן ניהולה. עד שלב רבע הגמר לא הוצבו שופטי כיסא, והשחקנים נאלצו לשפוט בעצמם, כאשר היה רק שופט כללי לתחרות שפעל יחד עם משקיפים. באיגוד הטניס טענו כי משלב בית הגמר יש שופטי כיסא, אך טניסאים העידו אחרת וסיפרו כי גם בשלבים מתקדמים לא היה פיקוח מספק. אחד מהם אף תיאר את המצב במילים חריפות: “אין שופטי כיסא, אין החלפת כדורים, זה כאילו אנחנו בארצית גיל 12”.

גם נושא הציוד עורר תרעומת. בתחרויות בין-לאומיות מקובל לשחק עם ארבעה כדורים ולהחליף אותם אחרי תשעה משחקונים, ולאחר מכן כל שבעה משחקים, בעוד שבאליפות הנוכחית סופקו ארבעה כדורים בלבד ללא החלפות בהמשך. לטענת שחקנים, מדובר בתוצאה של מחסור תקציבי, כאשר תקציב איגוד הטניס נמוך והמצב הכללי בעייתי. אנשי האיגוד הכחישו את הטענות וטענו כי הדברים אינם נכונים, אך ספורטאים שהשתתפו בתחרות העידו על חוויה שונה לחלוטין. כך או כך, האליפות הפכה משדה תחרותי לסיפור שמעלה שאלות קשות על ניהול הענף, תנאי התחרויות והפער בין הנהלת האיגוד לשחקנים עצמם.

אבי פרץ, יושב ראש האיגוד, הגיב: “לעניין הכדורים והשיפוט – המשחקים באליפות ישראל מתקיימים בהתאם לתקנון התחרות. כדורים: ביחידים משוחקים עם 4 כדורים חדשים בתחילת המשחק. במקרה של מערכה שלישית מתבצעת החלפת כדורים חדשים, והחל משלב רבע הגמר מתקיימת גם החלפת כדורים קבועה לפי 11/13”.

אבי פרץ (Tennis Europe)

“בזוגות אין מערכה שלישית, ולכן משוחקים כדורים חדשים בתחילת המשחק בלבד. החל משלב חצי הגמר, בו מוצבים גם שופטי כיסא, מתקיימת החלפת כדורים לפי 11/13. שיפוט: עד שלב רבע הגמר מוצבים משקיפים על כל המגרשים. החל משלב רבע הגמר ואילך מוצבים שופטי כיסא בכל מגרש, בהתאם לסטנדרט המקובל בשלבים המתקדמים של התחרות”, הוסיף פרץ.