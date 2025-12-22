יום שני, 22.12.2025 שעה 14:14
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
3218-3515מכבי פ"ת1
3214-2716מכבי הרצליה2
2816-2016הפועל כפ"ס3
2517-2316הפועל ראשל"צ4
2422-2515הפועל כפר שלם5
2321-2515מ.ס כפר קאסם6
2221-2316מ.ס קריית ים7
2120-2215הפועל ר"ג8
2018-1915הפועל עכו9
2027-2316עירוני מודיעין10
1824-1516הפועל רעננה11
1628-1516הפועל עפולה12
1535-2716מכבי יפו13
1526-1516בני יהודה14
1421-1915הפועל חדרה15
1323-1816הפועל נוף הגליל16

ורד ירשום בכורה בסגל, שוהם ישמור על ה-11

הקשר עשוי לרשום דקות ראשונות מאז הצטרף, המאמן החליט לפתוח מול כפר שלם כפי שפתח מול ראשל"צ, למרות שטיבי תורגל לפרקים: "המשחקים יהיו צמודים"

|
עידן ורד ביציע (ראובן שוורץ)
עידן ורד ביציע (ראובן שוורץ)

לאחר הניצחון במחזור שעבר על הפועל ראשל"צ, מכבי פ"ת תרצה לנצח הערב את הפועל כפר שלם ולנצל את מעידתה של מכבי הרצליה במטרה לבסס את מקומה בפסגת טבלת הליגה הלאומית.

הבשורה הטובה עבור המאמן נועם שוהם תהיה הצבתו של הקשר עידן ורד בסגל הקבוצה, לראשונה מאז חתם בשנית במועדון, כאשר לאחרונה הוא קיים אימונים מלאים ויוכל לקבל הערב דקות: "מצפה לנו משחק קשה מאוד נגד קבוצה חזקה שבסיבוב הקודם התקשינו מאד מולה ולא סתם היא בצמרת", אמר ורד. "אנחנו צריכים לשמור על העקרונות שלנו ולהמשיך מהניצחון בשבוע שעבר בשביל לפתוח פער מהמקום השלישי".

שוהם, שקל לתת לבלם הרכש איתן טיבי את חולצת ההרכב במקומו של בן והבה, אך לפחות לפי האימון המסכם, נראה שווהבה כן יפתח. ההרכב הערב צפוי להיות זהה לזה שניצח את הקבוצה של דוד מרטן, כשלירן חזן יישאר על הספסל שבוע אחד נוסף.

"בליגה הלאומית בסיבוב השני המשחקים הרבה יותר צמודים וקשים. כפר שלם היא קבוצה מצוינת שהקשתה עלינו מאוד בסיבוב הראשון. התכוננו למערכים ולאתגרים שכפר שלם יציבו לנו. נבוא  צנועים ונחושים כדי לפתוח את הסיבוב השני עם ניצחון", אמר המאמן שוהם לקראת המפגש מול הקבוצה אותה אימן אשתקד.

ההרכב המשוער: מרקו וולף, עומר שירזי, מוחמד הינדי, בן והבה (איתן טיבי), אביב סלם, עידו כהן, ניב יהושע, סמואל אווסו, חוסה קורטז, עידן דהן ופרנק ריבולייה

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */