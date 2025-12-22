יום שני, 22.12.2025 שעה 15:58
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2214-2614מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

"חיפה פייבוריטית בסמי עופר מול כל קבוצה"

ניסן קניאס ב"שיחת היום": "יהיה משחק שוויוני, סטיוארט יכול להשלים את החיסרון של סק במצבים נייחים. פיינגזיכט בלם? בכר מומחה בלהסב עמדה לשחקנים"

|
שחקני מכבי חיפה חוגגים (חג'אג' רחאל)
שחקני מכבי חיפה חוגגים (חג'אג' רחאל)

בית”ר ירושלים ומכבי חיפה ייפגשו הערב (שני, 20:30) באצטדיון סמי עופר למשחק לוהט שינעל את המחזור ה-15 של ליגת העל. פרשן רדיו חיפה, ניסן קניאס, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE לקראת ההתמודדות. 

במכבי חיפה לא מחזיקים מזסנו ממש, לא מבינים למה הביאו אותו. מה שמעניין אותי זה פיינגזכיט, שלא שיחק אף פעם כבלם, הסבירו לו איך לשחק ותרגלו אותו, השאלה מול בית”ר איך זה יהיה?
”אני חושבה שקודם כל ברק בכר מומחה בלתת לשחקנים לשחק בתפקידים שלא שלהם, כמו שון גולדברג”.

הוא יצטרך לקחת את אצילי?
”נכון, גם הוא וגם עיסאת. כל מאצ’אפ של אצילי בליגה זה מול שחקן שמאלי. עם כל הכבוד לאצילי, אני מאוד מאוד ממחזיק ממנו, אני בוחר להסתכל בדרך אחרת. 3:5:2 זה השיטה הכי התקפית שקיימת. בסופו של דבר מכבי חיפה משחקת עם סטיוארט ומלמד ביחד וזה משמעותי. יש את מיכאל אוחנה שהוא מצוין אבל היא חייבת את שניהם ביחד שיביאו מספרים. סטיוארט יוכל להשלים את החיסרון של סק במצבים נייחים. בית”ר זאת קבוצה שלוחצת גבוה ואין לך שחקן כמו פיירו שאתה יכול לתת לו את הכדור והוא ישמור עליו, סטיוארט יכול לעשות את זה”.

עומר אצילי (רדאד געומר אצילי (רדאד ג'בארה)

איך אתה רואה את הניסוי של 5 שחקנים שמאליים בהגנה?
”לפעמים יש 4 שחקנים שהם ימניים בחוליית הגנה ולא מרימים על זה גבה. אני לא חשוב שיש הבדל בין ימין לשמאל. נכון שזה לא דבר נורמטיבי, אבל למשחק אחד זה בסדר. יכול להיות שברק גם צריך לעשות התאמות”.

למי החיסרון יותר משמעותי, בית”ר בלי יונה, מורזוב ושועה או חיפה בלי סק ובטאיי?
”מורוזוב ואלימלך זה אותה רמה, יונה ושועה זה מאוד משמעותי”.

ירדן שועה (רדאד גירדן שועה (רדאד ג'בארה)

מה אתה חשוב שיהיה הערב?
”מאוד קשה לדעת, בגלל החיסורים של שתי הקבוצות. לא יודע אם עדיף להיות חשוף הגנתית או לא טוב התקפית, לחיפה חסרים סק ובטאיי ולבית”ר שועה ויונה. כדורגל זה לא תוכנת מחשב, זה לא תמיד מסתדר איך שאתה רואה, יש הרבה דברים משתנים. יהיה משחק שוויוני ביותר, מכבי חיפה פייבוריטית בסמי עופר מול כל קבוצה בליגה לא משנה מה היכולת או המיקום בטבלה. אני חושב שיהיה ניצחון דחוק 1:2 של מכבי חיפה”.

