כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2214-2614מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

אהרונוביץ: 3 בלמים? זו תהיה הטעות הכי גדולה

הפרשן בתוכנית "שיחת היום" לקראת מכבי חיפה - בית"ר ירושלים בסמי עופר: "3 בלמים זו פחדנות לשמה, אזולאי, גורה, מלמד וסייף עושים עבודה מצוינת"

|
ברק בכר (חג'אג' רחאל)
ברק בכר (חג'אג' רחאל)

בית”ר ירושלים ומכבי חיפה ייפגשו הערב (שני, 20:30) באצטדיון סמי עופר למשחק לוהט שינעל את המחזור ה-15 של ליגת העל. פרשן רדיו חיפה, איציק אהרונוביץ, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE לקראת ההתמודדות. 

איך אתה רואה את המשחק הערב ומה לדעתך יסתיים עם ניסוי השמאליים הזה?
”אני לא אוהב את זה בכלל, מכבי חיפה לא צריכה לשחק עם שלושה בלמים. אין להם שלושה בלמים, יש להם אחד שמתחיל להיות טוב, עוד אחד שירד ליגה עם הפועל חדרה ואת פיינגזיכט שנותנים לו לשחק בלם. אני שואל על מה ולמה? זה הדבר הכי טיפשי ששמעתי בחיים שלי. פחדנות לשמה עם שלושה סימני קריאה. הרי מה קורה שם? קרונו יהיה עם המגן הימני של בית”ר ומי ייקח את אצילי? אתם חושבים שפיינגזיכט ייצא לקחת את אצילי? לא, הוא ייתן לעיסאת. כל מי שיצטרך לסגור את אצילי יהיה במיסמאץ’ גדול. אצילי שחקן עם רגל שמאל, חותך שמאלה ולאמצע, אז הוא הולך על הרגל הימנית החלשה של לא משנה מי משחק בלם, זה יהיה מיסמאץ’. אני מזהיר את ברק, אל תעשה את זה זאת תהיה הטעות הכי גדולה בעולם. אם הוא ייתן לזסנו לשחק מגן ימני, שזה התפקיד הטבעי שלו”.

איזה משחק אתה צופה שיהיה?
”משחק רב שערים, אולי 2:2. מאז שברק בכר חזר ושיצא לי לדבר איתו אני אמרתי כל הזמן שהוא צריך לשחק 4:4:2 עם כנפיים. אם שחקן כמו סייף, שהוא לא מחזיק ממנו בכלל, הפך לכנף ימין, אז תראו מה קרה. פתאום קני נותן שני גולים ומשחק מצוין, וגם גורה היה טוב פתאום במשחק הקודם. הוא בישל ועשה צרות ענקיות, ברגע ששניהם טובים מה אתה מחפש טריקים ושטיקים עם 3 בהגנה”.

קני סייף מתקדם (חגקני סייף מתקדם (חג'אג' רחאל)

זאת הזעקה שלך איציק?
”כן, כי אפשר לנצח ולהתקדם קדימה. אני אומר שדקה 25 ברק עושה שינוי ומחליף שחקן. הייתי מעדיף שיוביל ויעבור ל-3 בלמים מאשר שיהיה בפיגור ואז יגיב”.

מה אתה כן אוהב הערב?
”אהבתי את המשחק של מכבי חיפה מול ריינה. נתתי את הדוגמה של גורה שעשה תנועה טוב בלי כדור. ההרחקה של ריינה הגיעה מתנועת עומק של גורה, מתי ראית אותו במרכז המגרש? אמרתי לברק על הטעות הזאת והמשחק האחרון הוא לא הפסיק להיכנס לאמצע. אם כולם עושים את העבודה שלהם מצוין, איתן אזולאי, גורה, מלמד, סייף וכולם, למה לשנות. אתה לא עושה הגנה רק עם הרביעייה. ברק פשוט נהיה פחדן”.

