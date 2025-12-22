"בית"ר ייצבה את ההגנה ולכן היא הפייבוריטית"

בית”ר ירושלים תתארח הערב (שני) ב-20:30 אצל מכבי חיפה, במטרה לנצח עוד יריבה מהחלק העליון של הטבלה ולצמצם פערים מהפועל באר שבע. שחקן העבר של הירושלמים, דני נוימן, עלה לתוכנית “שיחת היום” של ONE כדי לדבר על ההתמודדות של הקבוצה מהבירה מול הירוקים.

איך אתה רואה את המשחק הערב, עם כל הסיפור שבחיפה חסרים כל השחקני הגנה ולבית”ר אין את יונה ושועה?

”אין לדעת עד תחילת המשחק, יכול להיות שפתאום יחלימו, אולי זאת טקטיקה של המאמנים. אין ספק שבית”ר וחיפה נמצאים בתנופה גדולה. ברק בכר עושה עבודה מצוינת, ראינו שהוא הצליח ללכד את השורות והצליח להביא תבנית משחק למכבי חיפה אחרי שלא היה לה הרבה זמן. יהיה משחק מצוין, בית”ר עם ההתקפה הכי טובה בליגה יכולה להמשיך האת המומנטום הזה. בית”ר ייצבה את ההגנה בצורה מאוד משמעותית ולכן אני חושבה שהיתרון הוא קודם כל לבית”ר ירושלים למרות שזה בסמי עופר”.

לנצח בסמי עופר את מכבי חיפה אחרי שנתנו שישייה למכבי ת”א, זאת תהיה הצהרה שביצת”ר תוכל להגיד סוף סוף שהיא רצה לאליפות?

”בהחלט, אם כך יהיו הדברים יגיעו עוד שחקנים בינואר. היא תוכל להיות כינור מאוד מאוד רציני במרוץ לאליפות”.

ברק יצחקי (אורן בן חקון)

אתה רואה את המצב של היריבות, זה נראה שכל הכוכבים מתרכזים סביב בית”ר?

”זה בחלט נראה כך. יש בעיות במכבי תל אביב בין הקהל לשחקנים ולמאמן, ראינו אותה גם משחקת לא טוב, משהו שם לא דופק”.

איך אתה רואה את הליגה העונה?

”כמו כל עונה, ב”ש, מכבי ת”א, בית”ר ירושלים ומכבי חיפה יהיו בצמרת, כמו כל שנה. זה טוב לכדורגל הישראלי ש-3 קבוצות מתמודדות על תואר אליפות, אף על פי שמכבי חיפה עוד לא אמרה את המילה האחרונה”.

אם מכבי חיפה מנצחת היום היא תחזור למאבק האליפות?

”אם היא תנצח היא תצמק את הפער מב”ש ל-10 נקודות בלבד. להזכיר לך בשנת 83 הולכנו את הטבלה על פני מכבי חפה בהפרש של 13 נקודות. בסופו של דבר מכבי חיפה זכתה באליפות”.

גיא מלמד ומיכאל אוחנה (רדאד ג'בארה)

זאת הייתה קבוצה אחרת של מכבי חיפה, אף אחד שמשחק היום לא יכול לשחק בקבוצה ההיא.

”אני מסכים איתך”.

אתה מסכים עם זה שהיכולת מאוד ירדה העונה?

”תלוי אצל מי, אצל ב”ש הרמה לא ירדה, אצל בית”ר עלתה ואצל מכבי ת”א ומכבי חיפה הרמה ירדה. שאר הקבוצות בינוניות כך שלא קרה שום דבר. הכדורגל שלנו לא מתקדם”.

מה היית עושה שונה?

”אני באמת לא יודע. הרבה מאוד שחקנים שלנו משחקים באירופה אבל אנחנו לא מתקדמים לשום מקום. נכון, ההגרלה של הנבחרת הייתה קשה”.

תוצאה?

”0:2 לבית”ר ירושלים".