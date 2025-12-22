מהפך: בית"ר במאבק אליפות, חיפה רוצה אירופה

הפער בין בית"ר ירושלים למכבי חיפה בטבלה עומד על שמונה נקודות, פער שממחיש עד כמה בית"ר השתדרגה מקצועית העונה ומכבי חיפה הפכה ללא רלוונטית במאבק האליפות. התהפכו היוצרות – בית"ר קוראת תיגר על התואר, בעוד בחיפה מדברים על אירופה.

המשחק הערב (שני, 20:30) יכול לעשות אחד מהשניים או להחזיר את כולנו לפרופורציות. האפשרות הראשונה: מכבי חיפה תנצח ותעביר מסר שהיא עדיין מכונה משומנת שקשה לנצח בבית, האפשרות השנייה: ניצחון של בית"ר שימחיש את המהפך העונה בליגת העל כשבית"ר מתחפשת לעונה אחת למכבי חיפה ונאבקת על תואר האליפות ומכבי חיפה היא זו, שכמו בית"ר בשנים האחרונות, תיאבק על כרטיס לאירופה.

בבית וגן מתעקשים לשמור על צניעות, אין אחד בבית"ר ירושלים שמדבר על כך שהקבוצה פייבוריטית היום. "אי אפשר לדבר במונחים של פייבוריט במשחק מול מכבי חיפה בסמי עופר, בטח כשהם מגיעים במומנטום חיובי, אנחנו מאוד מאמינים בעצמנו, אבל מפה ועד להגיד שאנחנו פייבוריטים למשחק, זו קלישאה שאין לה אחיזה במציאות. מי שאומר את זה לא מבין מה זה משחק כדורגל". המילים האלה שיוצאות מבית וגן אמיתיות, אבל אולי גם קצת מכוונות למה שהתרגלנו העונה לשמוע העונה בבית"ר ירושלים – הנמכת צפיות, לא מדברים על אליפות ולא מדברים על עדיפות הערב בסמי עופר.

שחקני בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

ברק בכר אמר במסיבת העיתונאים לקראת המשחק הערב שככל הנראה בית"ר זו הקבוצה הכי מוכשרת בליגה והוא יודע על מה הוא מדבר. מבחינה התקפית בית"ר נהדרת, יש לקבוצה מהבירה כלים מגוונים בהתקפה עם קאלו, אצילי, שועה, מיכה, יונה (לא ישחק הערב) וירין לוי וגם ההגנה היא יחסית התייצבה, בית"ר יחסית מאוזנת. היום יצחקי יחסר את עדי יונה החולה שייעדר דווקא בתקופה שבה הוא פורח, ירדן שועה מגיע חולה למשחק אבל יהיה בסגל, כשההחלטה לגבי הצבתו בהרכב הפותח תלויה באיך שהשחקן ירגיש בסמוך לשעת פתיחת המשחק, אבל ליצחקי יש את עומר אצילי, טימוטי מוזי, דור מיכה, ג’ונובוסקו קאלו וירין לוי, יש לירושלמים כלים כדי להתמודד בסמי עופר עם מכבי חיפה.

התכנון של יצחקי הוא לשמור על אותו אופי ואותה גישה כפי שהיה במשחקים עד כה של בית"ר ירושלים, לחץ גבוה, שליטה בכדור, הנעת כדור מהירה בהתקפה והתנפלות בכל פעם שמאבדים כדור. את מקומו של עדי יונה צפוי לתפוס בהרכב אילסון טאברש, שחקן שמצליח לבוא לידי ביטוי יותר במשחקי חוץ ופחות במשחקי הבית הלחוצים בטדי. ב-2:6 הבלתי נשכח על מכבי תל אביב הוא פתח בהרכב והיה אחד השחקנים הטובים בקבוצה. היום הוא אמור לפתוח לצד ירין לוי ודור מיכה ולעזור להם להתמודד עם מרכז הקישור המשתפר של מכבי חיפה – עלי מוחמד, איתן אזולאי ומיכאל אוחנה.

איילסון טבארש מול אלעד מדמון. טוב יותר במשחקי החוץ (רדאד ג'בארה)

אם היא רוצה לחשוב בגדול העונה, כשהאליפות מה שנקרא "על הרצפה" בעונה שבה מכבי תל אביב במשבר עמוק, באר שבע מאבדת נקודות מול קבוצות קטנות (קריית שומנה, אשדוד, הפועל פ"ת וטבריה) ומכבי חיפה לא בתמונה, דווקא עכשיו בית”ר ירושלים יכולה להכות בברזל הלוהט.

ניצחון הערב בסמי עופר יצמצם את הפער מבאר שבע לשתי נקודות. משחק הליגה הבא הוא מול הפועל תל אביב בטדי, ובמקרה של ניצחון היום, מה שצפוי להיות באצטדיון טדי בירושלים הוא דבר שלא ראינו שנים. בית"ר יכולה לסיים את חודש דצמבר כשהיא הכי חזקה במאבק על התואר האליפות. כדי שזה יקרה היא צריכה לצלוח את מבחן הבגרות הערב סמי עופר – לשחק מול אצטדיון מלא, לנצל את ההפסד של באר שבע לטבריה ולהתמודד עם הלחץ.

ברק יצחקי (אורן בן חקון)

לבית"ר סגל איכותי מאוד, ואחרי שנים רבות אף נדמה שהוא עדיף על הסגל של מכבי חיפה. אם במועדון הירושלמי רוצים לעשות את קפיצת המדרגה מהעונה שעברה, ורוצים להחזיר לאוהדים שלה על האמון בקבוצה, הערב זה הזמן לעבור עוד מבחן, אחד המשמעותיים בנקודת הזמן הזו. צריך לנצח בסמי עופר, אין ברירה, ככה בית"ר צריכה לחשוב כי היא העונה הזו קבוצת צמרת.