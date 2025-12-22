עצוב: רופא הנבחרות ד"ר לודוויג לזר הלך לעולמו

עצוב מאוד. ד”ר לודוויג לזר, ששימש כרופא הנבחרות הצעירות ונבחרת הנשים של ישראל במשך עשרות שנים, הלך לעולמו. שינו זוארץ, יו”ר ההתאחדות לכדורגל, ספד לו: “נעצבנו מאוד הבוקר עם הידיעה על מותו של ד”ר לזר, איש מקצוע מצוין וחבר אמת של כולנו במשך שנים כה רבות”.

“ד”ר לזר ליווה את נבחרת הנשים ואת נבחרות ישראל הצעירות בכל כך הרבה טורנירים ולאורך עשרות שנים, בהן לא רק העניק מהידע המקצועי העצום שלו, אלא היה דמות מופת עבור שחקניות ושחקנים שלמדו ממנו מחויבות, אחריות ועל הזכות לייצג את המדינה שכה אהב”, הוסיף.

“בגמר גביע המדינה לנשים האחרון ערכנו טקס הוקרה לד”ר לזר, להודות לו ולהביע את ההערכה הגדולה על פועלו. יהי זכרו ברוך”, סיכם.

ד"ר לודוויג לזר עם שינו זוארץ ונועה סלימהוגיץ' (ההתאחדות לכדורגל)

הלווייתו של ד”ר לזר תיערך היום בשעה 15:00 בבית העלמין פרדס חיים בכפר סבא.