"פספוס של 2 נקודות שלנו, לא שמחים על התיקו"

תחושת פספוס במכבי נתניה הבוקר (שני) לאחר תוצאת התיקו 1:1 עם מכבי תל אביב באצטדיון מרים. היהלומים, נהנו מיתרון מספרי לאורך מחצית שלמה, אך דווקא העובדה הזאת הקשתה עליהם מול המערך הנסוג של ז'רקו לאזטיץ' ושחקניו.

נתניה עלתה בהרכב חסר, עם מרכז הגנה מאולתר, אך המאמן יוסי אבוקסיס היה מרוצה, כאשר מי שבלט במיוחד היה המגן הימני עמית כהן, שהוסב לעמדת הבלם. למרות פיגור מוקדם, נתניה הגיבה במהלך התקפי מצוין שהסתיים בבישול של רותם קלר, לשחקן החם ביותר של היהלומים העונה עוז בילו.

למרות זאת, ההרגשה שניתנה הייתה שאפשר לעשות יותר: "זה יותר פספוס של שתי נקודות שלנו משמחה על התיקו, יכול להיות שהאדום שלהם רק הקשה עלינו יותר והפך את המשחק ליותר צפוף", אמרו במועדון.

יוסי אבוקסיס (רדאד ג'בארה)

"זה לא איבוד נקודות. ראיתי קבוצות שגם בעשרה שחקנים מנצחות. זו עדיין מכבי ת"א ויכולנו להפסיד. אם היית שואל כל אחד ואחד אחרי שנודע החיסרון ההגנתי שלנו, כולם היו רוצים תיקו. אז אני לא רואה בזה משהו שאני מאוד מאוכזב ממנו", אמר בסיום המאמן יוסי אבוקסיס.

כעת, הפנים של נתניה למשחק הגביע מול בני יפו ביום שישי: אבוקסיס צפוי לתת דקות לשחקנים שפחות שיחקו לאחרונה, כאשר מי שצריך להיזהר מצבירת כרטיס צהוב חמישי שיגרום לו להיעדר מול הפועל פתח תקווה הוא הקשר האחורי עזיז אוואטרה.

"אני נהנה לשחק כדורגל, בטח בקבוצה הזאת שמשחקת כדורגל חיובי וטוב. אני נהנה לשחק בלם, מגן ובכללי במכבי נתניה. אני מרגיש טוב, שחזר לי הרעב והתשוקה ושחזרתי ליכולת השיא שלי. מפה אני רק רוצה להשתפר עוד", סיכם אחד משני המצטיינים, עמית כהן.

עוז בילו (רדאד ג'בארה)

"אין ספק שאנחנו מרגישים פספוס. באנו טוב, באנו מוכנים וגם ב-11 נגד 11 הצלחנו לייצר יותר והיו לנו יותר שטחים, כי זה היה משחק שיותר מתאים לנו. האדום פגע בנו כי הם צופפו יפה ובצדק מבחינתם. ייצרנו מספיק מצבים כדי לנצח את המשחק", הוסיף.

על החיסורים בהגנה אמר: "אתם מדברים על זה וזה בסדר, אבל בחדר ההלבשה לא התעסקנו או דיברנו על זה. יש מצב נתון ושחקנים שיכולים לשחק. אנחנו מתרכזים בכל משחק עם השחקנים שיכולים לשחק ולא מחפשים תירוצים או מי לא יכול לשחק".

מאור לוי (רדאד ג'בארה)

עוד מכהן: "המספרים מדברים: אנחנו סופגים יותר מדי שערים, אנחנו אחת הקבוצות האטרקטיביות בליגה וזה בא לידי ביטוי גם במשחק ההגנה כי אנחנו הרבה פעמים חשופים וזה משהו שלא מאפיין קבוצות של יוסי. אני בטוח שהוא יידע איך לעשות את השינויים גם בסגל הקיים מבחינת ריכוז ועמידה. אני מאמין שנשפר את משחק ההגנה".

מה חסר לקבוצה כדי לנצח את הגדולות: "אני בטוח שזה יקרה. אנחנו צריכים להמשיך בדרך שלנו, אנחנו רוצים לקחת ניצחון בכל משחק וזה לא משנה מי הקבוצה. אני בטוח שזה רק עניין של זמן עד שזה יקרה. אנחנו קבוצה טובה שהולכת ומשתפרת".