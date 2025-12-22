יום שני, 22.12.2025 שעה 09:42
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2214-2614מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

הפועל ב"ש הגישה לשי אליאס הצעה לחוזה חדש

במועדון ממשיכים ללקק את הפצעים ומקווים שהפער בפסגה לא יקטן: "כולם יצטרכו לרדת מהאולימפוס ולהתחבר". לקשר שזוכה להערכה הוצע חוזה חדש ל-3 שנים

|
שי אליאס (רדאד ג'בארה)
שי אליאס (רדאד ג'בארה)

בהפועל באר שבע ממשיכים ללקק את הפצעים לאחר התבוסה המשפילה 3:0 בנוף הגליל לעירוני טבריה. במועדון מנסים להבין איך הקבוצה הגיע למצב מנטלי ירוד מאוד וקריסה טוטלית אחרי ההרחקה, שגרמה להתפרקות כזאת. "נהיה חייבים לצאת מזה חזקים, אבל כולם יצטרכו לרדת מהאולימפוס ולהתחבר. אם הקבוצה לא תהיה ביחד, מאמן ושחקנים, זה ימשיך להיראות ככה", אמר גורם בקבוצה. 

בבאר שבע התנחמו באיבוד הנקודות של מכבי תל אביב, שלא הצליחה להתקרב מרחק 4 נקודות והערב בית"ר תנסה לצמצם לפער של 2 נקודות. "ברור שזה ינחם אם שתי היריבות שלנו לא ינצחו, אבל אנחנו קודם מסתכלים על הבעיות שלנו ויש לנו לא מעט", אמרו בבאר שבע. 

החבורה של קוז'וק תזכה היום למנוחה ומחר תמשיך בהכנות לקראת המשחק נגד מ.כ שדרות במוצאי שבת. קוז'וק צפוי לערוך רוטציה רחבה, כולל אופיר מרציאנו שהוביל את הקבוצה בעונה שעברה לזכייה בגביע. גם איילון אלמוג, אלון תורג'מן, מיגל ויטור, חמודי כנעאן ומור סימנטוב יקבלו בין היתר דקות משמעותיות. 

רן קוז׳וק (חגרן קוז׳וק (חג'אג' רחאל)

בעניין אחר, בבאר שבע יודעים שיצטרכו בקרוב להגביר את הקצב בכל הקשור לחוזים חדשים עבור השחקנים שמסיימים חוזה בעונה הקרובה. אור בלוריאן ומתן בלטקסה מבוקשים בבאר שבע, אך גם בעוד קבוצות גדולות בישראל וכרגע אין התקדמות במשא ומתן מולם. 

מי שקיבל הצעה לחוזה חדש ל-3 עונות הוא שי אליאס. הקשר שנרכש לפני 3 שנים מהפועל תל אביב תמורת 800 אלף אירו, זוכה להערכה רבה ויצטרך לקבל החלטה האם ללכת על ההצעה או להתרענן במדי קבוצה אחרת.

