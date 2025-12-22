הצביעו: איך ייגמר המשחק בין חיפה לבית"ר?

המחזור ה-15 בליגת העל יינעל הערב (שני) ב-20:30 עם משחק ענק, כאשר מכבי חיפה תארח בסמי עופר את בית”ר ירושלים. הירוקים רוצים להמשיך במומנטום החיובי ולהידבק לקבוצות הצמרת, הירושלמים מחפשים לצמצם פערים מהפועל באר שבע שבפסגה ולברוח למכבי תל אביב.

