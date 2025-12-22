ב'ווינר' קבעו: מכבי חיפה פייבוריטית מול בית"ר

סוף השבוע שהיה עמוס במשחקים מאחורינו, אך גם הערב (שני) הכדורגל הישראלי והעולמי יספקו לנו מפגשים מסקרנים ואתם אף יכולים לעשות מכל זה כסף.

לשליחת טופס ‘ווינר’ לחצו כאן

במשחק המרכזי של המחזור ה-15 בליגת העל, מכבי חיפה פייבוריטית בסמי עופר מול בית”ר ירושלים עם יחס של פי 2.45 לניצחון. ניצחון של הקבוצה מהבירה יהיה שווה למנחשים יחס של פי 2.65, בעוד תיקו יעניק להם יחס של פי 3.1.

בגמר הסופר קאפ האיטלקי, שייערך בסעודיה, נאפולי פייבוריטית עם יחס של פי 1.9 לניצחון. ניצחון של בולוניה יהיה שווה למנחשים יחס של פי 3.3, בעוד תיקו יעניק להם יחס של פי 2.9.

בליגה הספרדית, אתלטיק בילבאו פייבוריטית לניצחון בביתה על אספניול עם יחס של פי 1.75. ניצחון של האורחים מברצלונה יהיה שווה למנחשים יחס של פי 4.4, בעוד תיקו יעניק להם יחס של פי 3.25.